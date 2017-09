Vsaj enkrat na teden

Če nimate partnerja, s katerim bi se predajali mesenim užitkom, za svoje potrebe poskrbite sami, svetuje seksologinja dr. Louise Mazanti iz Londona in pojasni, kaj se dogaja z vašo nožnico, če dlje nimate spolnih odnosov.

Če verjamete ali ne, nožnica lahko tedaj oboli, opozarja, stanje se imenuje vaginalna atrofija ali suhost splovila in je sicer dobro poznano vsem, ki so v postmenopavznem obdobju. Simptomi so pekoč občutek, srbenje, težave z uriniranjem, boleč spolni odnos in izcedek, stanje pa je menda tudi v mlajših letih precej pogostejše, kot bi morda mislili.

Rešitev?

Seks, če pa posameznica tedaj v življenju nima moškega, ki bi ji pomagal iz zagate, ji ostane masturbacija. Strokovnjaki namreč pravijo, da redni orgazmi lajšajo stanje, saj nožnično tkivo ohranjajo zdravo. »Tedaj je veliko manjša verjetnost, da bo tkivo vneto ali suho,« pravi Mazantijeva in pojasni, da spolni odnos izboljšuje pretok krvi na intimnih predelih, s tem dobi nožnica več kisika, to pa okrepi njeno tkivo.

In odmerjanje?

Najmanj enkrat na teden, kot so ugotovili v nedavni raziskavi v San Franciscu, saj bomo tako ženske upočasnile staranje in imele tudi druge koristi, seks namreč dobrodejno deluje na naše duševno zdravje, niža, denimo, tveganje za razvoj depresije.