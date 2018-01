Vročine ne nižajmo prehitro

Normalne vrednosti telesne temperatura se gibajo med 36,2 in 37,2 °C. O vročini govorimo, kadar telesna temperatura preseže 37,2 °C, če jo merimo pod pazduho, 37,5° C, merjena v ušesu, in 38 °C, izmerjena v danki, pojasnjuje mag. Jerneja Ahčan, dr. med., specialistka pediatrije iz medicinskega centra Barsos. »Za merjenje telesne temperature uporabljamo različne termometre, vsi so zanesljivi in primerljivi. Vročino je najbolje meriti pod pazduho s klasičnim alkoholnim termometrom ali elektronskim digitalnim. Za merjenje telesne temperature pri otrocih, ki so težko nekaj minut pri miru, običajno uporabimo digitalne infrardeče termometre ali elektronske brezkontaktne, ki so hitrejši. Temperatura narašča, ko ima človek mrzlico oziroma ga mrazi, in pada, ko se poti. Telesna temperatura ima svoje dnevno nihanje in je najvišja zvečer, najnižja pa v zgodnjih jutranjih urah. Vročina sama po sebi ni nevarna, lahko pa je nevarna bolezen, ki je povišano telesno temperaturo povzročila.«

Ni je treba vedno nižati

Povišana telesna temperatura je pogosto prvi bolezenski znak, ki nam sporoča, da je z našim telesom nekaj narobe: »Treba je spremljati, kako visoka je, koliko časa traja in ali jo spremljajo še drugi bolezenski znaki, ki nam pomagajo pri postavitvi diagnoze bolezni,« pojasnjuje sogovornica. »Samo kratkotrajno povišana telesna temperatura še ni zadosten razlog za alarm ali obisk zdravnika! Vzroki za povišano telesno temperaturo so lahko številni, največkrat je posledica okužbe z virusi ali bakterijami.« Sezona virusnih obolenj je v polnem razmahu, lahko ga spremlja tudi povišana telesna temperatura, pojasnjuje: »Znaki virusnih obolenj dihal, s katerimi se pogosto soočamo v hladnejših mesecih, so splošna utrujenost, bolečine v žrelu, izcedek iz nosu in oči ter kašelj. Ob tem se lahko pojavijo še glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter povišana telesna temperatura. Kadar je povzročitelj virus gripe, je vročina višja kot pri preostalih virusnih okužbah dihal, in doseže do 40 °C.«

Mag. Ahčanova opozarja, da vročine ni treba vedno zniževati, sploh če je nižja od 38,5 °C in če spremljajoči simptomi niso preveč moteči za bolnika: »Če telesna temperatura preseže 40 °C, je zniževanje nujno. Pri nosečnicah in kroničnih bolnikih je treba zniževati tudi zmerno povišano telesno temperaturo, prav tako je ohlajanje nujno pri toplotnem udaru. Vročino lahko znižujemo z zdravili za zniževanje telesne temperature. Zelo učinkovit način je ohlajevanje telesa s hladnimi obkladki in kopeljo ali prhanjem. Treba je piti dovolj tekočine. Bolniki jo pogosto znižujejo prehitro in po nepotrebnem. S tem po eni strani izgubimo pomembne podatke, ki olajšajo pot do diagnoze, po drugi pa bolnik tvega stranske učinke in zaplete zaradi jemanja zdravil.«

Obrambni mehanizem

Vročino doživljamo različno; nekateri je niti ne zaznajo, drugi jo občutijo kot naval vročine po telesu ali v glavo, znaki so rdečica obraza ali bledica, potenje, mrazenje, tresenje. Tedaj se močno zmanjšata razmnoževanje bolezenskih klic in njihova dejavnost, poudarja sogovornica: »Vročina hkrati okrepi funkcijo našega imunskega sistema in poveča dejavnost celic, ki se borijo z bolezenskimi povzročitelji. To je še posebno pomembno pri virusnih okužbah, proti katerim nimamo učinkovitih zdravil, poveča pa tudi učinkovitost antibiotikov.«

Številni starši vročino prehitro nižajo predvsem pri majhnih otrocih, a to ni potrebno, dokler ne doseže 38,5 °C in če otrok ni prizadet. »To pomeni, da ne joka pretirano ali neutolažljivo, da ni nezadovoljen, se normalno odziva na okolje, se igra, ima normalno barvo kože, ustnic in jezika ter vlažne sluznice,« pojasnjuje mag. Ahčanova. »Od zdravil najprej uporabimo paracetamol, lahko tudi nesteroidni antirevmatik, aspirina otrokom ne dajemo. Uporabne so tudi fizikalne metode. Otroka položimo v prijetno toplo kopel, ko ima voda 39 °C, nato pa jo z dodajanjem hladne vode v petih minutah ohladimo do 32 °C. Otroka hladimo od pet do deset minut in prenehamo, če močno joka ali ga trese mrzlica. Mlačni ovitki (30–33 °C) zaradi izhlapevanja delujejo hitreje kot kopeli. Golega otroka ovijemo v mlačno ožeto rjuho, čez katero ovijemo še suho rjuho za približno pet minut in postopek ponovimo od dva- do trikrat. Priporočljivo je tudi mlačno brisanje. Pri povišani telesni temperaturi je potreben zadosten vnos tekočine.«