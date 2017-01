Vročina je opozorilo telesa

»Pojav povišane telesne temperature je odvisen od različnih dejavnikov; po eni strani odraža osnovni patološki proces v telesu, na primer okužbo, vnetje neinfekcijske narave idr., po drugi pa tudi sposobnosti samega telesa, da odgovori na škodljive dogodke. Mladi, sicer zdravi ljudje na okužbo praviloma odgovorijo z visoko vročino, starejši, telesno šibki pa kljub okužbi velikokrat sploh nimajo vročine. Nekatere okužbe praviloma povzročajo vročino, druge ne. Zelo težke okužbe, med njimi je na primer septični šok, lahko potekajo z znižano telesno temperaturo, in to je vedno slab znak,« pravi doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Zvišana telesna temperatura pa je tudi svojevrstno opozorilo. Sogovornica to potrjuje, saj pravi, da je znak številnih bolezni, od okužb do malignih bolezni in sistemskih bolezni veziva. »Vročina je posledica zapletenih mehanizmov in izločanja različnih molekul kot odgovor na različne škodljive dejavnike,« dodaja.

