Vprašajte trenerja: Kako shujšam s tekom v klanec?

Jasno, že tek po ravnem je velik napor in velika naloga, kaj šele, ko se pot začne strmo vzpenjati, to je po nekaj pretečenih kilometrih težko sprejeti. A če klanci, hribi in griči postanejo del vaše rutine, se boste počutili močnejše, bolj vzdržljive in, najpomembneje, bolj suhe. A prisotna mora biti kombinacija vseh treh.

Celoten članek si lahko preberete na strani Polet.