Vpliv čičerike na zdravje in kilograme

Čičerika je stročnica iz družine boba. Je naravni izvor železa in tako skrbi za dobro kri. Idealna je za vse, zlasti pa za ženske v dneh med menstruacijo ter v nosečnosti.

Vlaknine, beljakovine in aminokisline

Prav tako je bogata s kalcijem in širokim izborom esencialnih aminokislin, ob tem ima nizek glikemični indeks ter pomaga pri uravnavanju sladkorja v krvi in varuje pred napadi lakote. Hkrati je odličen vir beljakovin in rastlinskih vlaknin ter je priporočljiva za posameznike, ki trpijo zaradi sindroma razdražljivega črevesja. Topna vlakna v njej pomagajo delovanju žolča, netopna pa pospešujejo prebavo in pomagajo pri hujšanju, saj dolgo dajejo občutek sitosti. Odlična je v juhah in solatah ter seveda v namazu humus.

Okusen in hranljiv humus

Humus pripravite tako, da 300 gramov surove čičerike čez noč namakate v vodi in jo zjutraj skuhate v rahlo osoljeni vodi. Vre naj vsaj dve uri.

V sekljalnik stresite odcejeno kuhano čičeriko, dodajte sok ene limone, dva stroka česna, pol žlice sezamove paste in počasi prilivajte olje ter pri manjši hitrosti mešajte do želene teksture.

Pripravljen humus stresite na krožnik, ga posujte s peteršiljem in papriko ter ga namažete na polnozrnati kruh kot samostojen namaz ali kot dodatek sendvičem.