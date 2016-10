Vohanje vina krepi možgane

Nobena skrivnost ni, da je vino ob zmernem pitju zdravo. A preden si v zavedanju tega dejstva nalijete kozarček, naj vam povemo, da že samo vohanje žlahtne kapljice pozitivno vpliva na zdravje možganov oziroma na dober spomin. Raziskava, ki so jo v sodelovanju izvedli znanstveniki s klinike Cleveland in univerze Quebec, njene izsledke pa povzema časopis Frontiers in Human Neuroscience, je proučevala možganske sposobnosti skupine strokovnjakov za določanje izvora in kakovosti vin (someljejev). Ti se, kot je znano, pri svojem delu zanašajo zgolj na nos. Kot so ugotovili strokovnjaki, je pri njih v primerjavi z drugo populacijo, v starosti znatno manj verjetnejši pojav alzheimerjeve in parkinsonove bolezni ter demence.

Zakaj?

Someljeji pri svojem delu uporabljajo specifičen del možganov, ki skrbi za povezovanje tistega, kar zaznamo z vohom, s spominom. Ta del možganov se ob drugih čutilih (dotiku, svetlobi, zvoku, okusu) ne aktivira, pri strokovnjakih za vino pa je zaradi narave njihovega dela razvitejši, saj medtem ko skušajo zgolj v vohom določiti vrsto grozdja in regijo, vedno znova uporabljajo sicer premalo izkoriščeno področje centralnega živčevja. Prav to pa jim pomaga ohranjati bister um in jih varuje pred degenerativnimi boleznimi.

Res je šlo za majhen vzorec. V raziskavi je sodelovalo 13 someljejev in 13 posameznikov, s katerimi so prve primerjali, a vendar: če boste vino najprej povohali ter malce razmislili, kaj se skriva v kozarčku, vam zagotovo ne bo škodovalo.