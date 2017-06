Voda, ki najbolj odžeja

Kadar vam je vroče, se odžejate z velikim kozarcem mrzle vode, ki so ji dodane še kocke ledu. A prav ledeno mrzla pijača ni najboljša rešitev, saj je telo ne more dodobra izkoristiti ter se zato ne navlaži dovolj. Ledena voda zapre telesne pore in zavira znojenje, s tem pa seveda tudi ohlajanje pregretega organizma. Nasprotno velja za toplo vodo. Ta naj bo vsaj sobne temperature, saj taka pore odpre in spodbuja znojenje ter s tem ohlajanje telesa. Prav zato je v vročem poletju primernejša pijača sobne temperature, ki jo telo najlažje izkoristi.

Kadar je zunaj zrak suh in vroč, je odlična pijača topel čaj. Res je, nanj v vročem poletju ne bi pomislili, vendar tudi ta spodbuja znojenje, s tem pa se temperatura organizma zniža.

Da ne boste žejni

Ne glede na to, kako vam diši mrzlo pivo, strokovnjaki priporočajo izogibanje alkoholu. Ta namreč pospešuje dehidracijo telesa, zato tudi ni primerno pretiravati s kavo.

Imejte pa pri sebi vedno plastenko vode in vsake toliko, četudi ne čutite žeje, popijte nekaj požirkov. Če boste to počeli ves dan, bo telo ves čas dovolj navlaženo in bo lažje prenašalo vročino.

Z vodo sobne temperature je dobro začeti dan in jo piti zjutraj na prazen želodec, saj spodbuja presnovo in prebavo ter pospešuje izločanje strupov iz telesa. Tako se ne boste le počutili bolje, izboljšal se bo tudi videz vaše kože.