Vitki kot kobilica

Sanjarite, da bi samo z ležanjem in nežnimi vajami izgubljali, kar je telesu nepotrebno, vključno z odvečnimi kilogrami? Si dodobra napolnili baterije, denimo po aktivnem dopustu? Če nimate akutnih težav v ledvenem delu hrbtenice, povišanega krvnega ali očesnega tlaka, težav zaradi obrabe kolkov in niste noseči, priporočam izvedbo delne kobilice.



Kadar vadimo sami, si je dobro prej ogreti hrbtenico, npr. z že znano mačko stoje ali na vseh štirih kot tudi z zaporedjem za hrbet, ko ležimo na trebuhu in dvigujemo izmenično levo in desno roko ter nogo hkrati. Po izvedbi sprostimo morebitne napetosti v položaju konja ali otroka z iztegnjenimi rokami.



Današnja vaja je primerna za vsakogar, prav bo prišla ljudem, ki želijo ohraniti vitek pas in zdravo hrbtenico, saj redna vadba zmanjšuje obseg pasu ter izboljša telesno držo. Krepimo nožne, medenične in hrbtne mišice. Spodbuja delovanje notranjih organov, na primer ledvic. Ker aktiviramo področje za moč okoli popka, krepimo center za osrediščenje in samozavest. Hkrati poživimo celotno telo, ob pravilni in zavestni izvedbi bolj, kot če bi spili skodelico kave ali drug energetski napitek. Energetski eliksir v obliki kobilice naj bi blagodejno vplival tudi na kislinsko-bazično ravnovesje v telesu. Ker poživlja telo, se odpravijo tudi strahovi in slaba volja, zato je dobro, če jo pogosto izvajajo ljudje, nagnjeni k depresiji. Če dodamo še skodelico radostnega smeha, je izvedba, lahko pa tudi dan, popolna.

Izvedba

1. položaj: Uležemo se na trebuh, noge iztegnemo in sprostimo. Roke položimo ob telo ali v višini ramen, da so sproščene, dlani in čelo so obrnjeni navzdol proti podlagi.



2. položaj: Obrnemo se na desni bok in prepletemo prste na rokah ali položimo eno dlan pod drugo, pri čemer so dlani obrnjene navzdol proti podlagi.



3. položaj: S trupom se uležemo na prepletene iztegnjene roke, da ležijo dlani pod stegni oziroma medenico. Sprostimo in podaljšamo hrbtenico. Brado upremo v tla.



4. položaj a: Ob vdihu se opremo na dlani in dvignemo iztegnjeno desno nogo čim višje. Ob izdihu jo spustimo nazaj na podlago. Ob naslednjem vdihu dvignemo iztegnjeno levo nogo čim višje ter se ob izdihu vrnemo v izhodiščni položaj 3.



4. položaj b (izkušeni): Z brado, uprto v tla, potisnemo ob vdihu roke proti tlom, dvignemo iztegnjene noge navzgor, nato se ob izdihu vrnemo v položaj 3.



Korake od 3 do 4a ali od 3 do 4b izmenjujemo ob naravnem ritmu dihanja vsaj 6-krat izmenično ali z obema nogama hkrati. Tisti, ki redno vadijo in so bolj gibljivi, lahko ostanejo v različici 4b ob naravnem ritmu dihanja ali vztrajajo celo z zadrževanjem diha, dokler je prijetno. V primeru akutnih bolečin v vratu položimo glavo v položaju 3 namesto na brado na čelo, pri oslabelem srcu pa izvedemo samo različico 4a.



Opozorilo: Ljudje z visokim krvnim ali povišanim očesnim pritiskom, hudo obrabo kolkov in akutnimi bolečinami v hrbtenici, posebno v ledvenem predelu, naj kobilice ne izvajajo. Prav tako naj ne vadijo ženske po 3. mesecu nosečnosti.