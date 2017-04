Vitaminska bombica

Redkvice so priljubljena povrtnina, najpogosteje jih jemo v solatah, čeprav jih lahko pripravljamo na različne načine, prav tako širok je spekter njihovih zdravilnih vsebnosti: so majhne, a prave vitaminske in mineralne bombe, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje. Njihova energijska vrednost je nizka, vsebujejo več kot 95 odstotkov vode in so zato idealno dietno živilo. Imajo znatno količino vitamina C, provitamina A ter vitamine iz skupine B –B1, B2, niacin in folno kislino; vsebujejo tudi kalcij, fosfor, natrij in železo. Rdečo barvo jim daje pigment antocian, ki zaradi antioksidativnih vsebnosti varuje celice in krepi zdravje celotnega organizma.

Sveže redkvice so čvrste, najboljše jih je pripraviti tik pred uporabo, če predolgo stojijo, izgubijo značilen vonj in okus. Ta je specifičen, malce pekoč: bolj ko peče, bolj je zdravilna in bolj koristi telesu, pravijo. Ker vsebujejo vlaknine, spodbujajo prebavo in preprečujejo zaprtje, najboljše jih je jesti surove. Raziskave so pokazale, da redno uživanje redkvic pomaga nadzorovati sladkor in holesterol v krvi, preprečevale naj bi nastanek diabetesa, nadzorovale krvni tlak ter krepile srčno-žilno zdravje. Ne bi jih smeli uživati tisti, ki trpijo za rano na dvanajstniku.