Vitamini za večjo odpornost

Mrzlo vreme prinaša večje tveganje za respiratorna obolenja, vnetje zgornjih dihalnih poti oziroma prehlad, za katera so krivi virusi. V tem času je tudi več raznih bakterijskih okužb, naš imunski sistem pa se slabša, če dodatno ne poskrbimo za večjo odpornost telesa.



Težave se po navadi začnejo z bolečinami v žrelu, s curenjem iz nosu, kašljem, kihanjem in niso nič zastrašujočega. Največkrat okužbe z respiratornimi virusi pri odraslih in ljudeh, ki so sicer zdravi, potekajo brez posebnosti in tudi hitro minejo. Praviloma imajo zdravi ljudje tudi zdrav imunski sistem, ki se je sam sposoben spopasti z vsiljivci. Pri prvem kašlju in curenju iz nosu nikar ne posezite po antibiotikih, saj vam ne bodo pomagali, bolje bo, da poskrbite za uživanje dovolj tekočine, najbolje toplih čajev, in zadosten počitek. Širjenje virusov boste preprečili tudi z večjo higieno rok, zato si jih večkrat na dan umijte, seveda z milom in toplo vodo.



Še bolje pa je, čeprav to vedno ni v naši moči, da prehlad preprečimo, pravijo zdravniki. Prehladnim virusom vam ne bo uspelo narediti nobene škode, če boste poskrbeli za dobro obrambo organizma, za dober imunski sistem telesa. To pomeni, da morate poskrbeti za dovolj spanja in raznoliko prehrano z obilo sadja in zelenjave, ta vas bo oskrbela z vitamini in minerali, ki so naravni sovražniki virusov. Poskrbite tudi za primerna oblačila in redno telesno vadbo – vendar z gibanjem na prostem ne pretiravajte, zlasti ne premalo oblečeni –, vsak dan najmanj za pol ure ali uro pojdite na sprehod. Tako vam virusi ne bodo preprečili, da bi se zdravi in brez skrbi ukvarjali z vsakodnevnimi aktivnostmi. Če boste zmerni, boste brez prehladov in čili ter zdravi dočakali pomlad.



Rastlinski pripravki



V boju proti virusnim okužbam lahko pomagajo različni pripravki z rastlinskimi učinkovinami, ki delujejo tako, da z neposrednim protivirusnim delovanjem ubijajo viruse ali preprečujejo njihovo razmnoževanje. Po zaslugi imunostimulativnega delovanja določenih učinkovin nekatere celice imunskega sistema laže prepoznajo in odstranijo celice, v katerih so virusi, in tako je virusna okužba dihal krajša ali se sploh ne pojavi. Tako je znano, da protivirusno delujejo pripravki iz ameriškega slamnika (Echinacea purpurea): vsebujejo učinkovine, ki podprejo imunski sistem pri okužbi s tipičnimi virusi prehlada in nas ščitijo pred razvojem premočnih simptomov. Nekatere študije tudi kažejo, da lahko učinkovine ameriškega slamnika omilijo simptome akutne okužbe dihal in izboljšajo zdravljenje ter omogočijo, da bomo ob koncu viroze brez simptomov, hkrati bomo pa imeli okrepljen imunski sistem.

V pomoč so vam lahko tudi različni pripravki, ki s svojim delovanjem uničujejo viruse.

Za krepitev imunskega sistema in povrnitev zdravja so zelo učinkoviti med in drugi čebelji pridelki in pripravki iz njih, kot so cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček in čebelji strup. Z njimi lajšamo, preprečujemo in odpravljamo najrazličnejše zdravstvene težave. Vsak od teh čebeljih pridelkov deluje tako preventivno kot kurativno. Običajno za izboljšanje odpornosti delamo 14-dnevne kure z matičnim mlečkom in propolisom ter cvetnim prahom ali kombinacijo pripravkov, mešanih z medom. V zadnjem času so priljubljene tudi mešanice medu s cimetom, ingverjem in ameriškim slamnikom.



Vitamini in minerali



Za pravilno in boljše delovanje obrambnega mehanizma telesa so vsekakor nujni vitamini in minerali, ki se uspešno bojujejo proti virusom in so njihovi naravni sovražniki. To so vitamini A, C, E in vitamini iz skupine B ter minerali selen, cink, železo in baker, ki jih je obilo v svežem sadju in zelenjavi, oreščkih in polnozrnatih žitih. Zato naj bo tudi vaš dnevni jedilnik sestavljen pretežno iz teh živil.



Strokovnjaki za prehrano svetujejo, da v hladnih jesensko-zimskih dneh uživamo veliko sadja in zelenjave, ki sta bogata z vitaminom C. Obilo ga vsebujejo pomaranče, grenivke, mandarine, kivi pa tudi brokoli in cvetača. Vitamin A bo pomagal pri ohranjanju zdravih sluznic v ustih, grlu in pljučih. Veliko ga je v korenčku, hruški, v špinači, ohrovtu, papriki, zeleni solati ter v drugem zeleno, rumeno, oranžno in rdeče obarvanem sadju in zelenjavi. Tudi vitamin E je pomemben pri delovanju imunskega sistema in ohranjanju odpornosti telesa. Največ ga je v hladno iztisnjenih rastlinskih oljih in avokadu, orehih in drugih oreških in semenih. Veliko ga je tudi v ohrovtu, rdečem zelju in bučah.



Za podporo imunskemu sistemu in pravilno delovanje organizma so pomembni tudi minerali selen, cink in baker. Zato naj vaš jedilnik vsebuje živila, bogata s selenom, ki deluje antioksidativno. Jejte brstični ohrovt, čebulo, česen, ribe, posebno tuno in rjavi riž. Pri delovanju imunskega sistema ima pomembno vlogo tudi cink. Zato poskrbite, da ga boste dovolj užili s hrano, ki ga vsebuje. Dobri viri cinka so vse vrste mesa, jajca in mlečni izdelki ter fižol in grah.



Vaša jesensko-zimska prehrana naj bo vsekakor pestra in vseh barv. Poskrbite tudi za dovolj tekočine v telesu. Pijte veliko vode, čajev. Hkrati se izogibajte alkoholnim pijačam in cigaretam, tako se boste najuspešneje ubranili virusom in svojemu organizmu dali dovolj energije, da uživa v hladnih zimskih dneh.