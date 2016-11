Vitamin D za mehur

Ljudje, ki ne dobijo dovolj vitamina D, imajo več možnosti nastanka raka mehurja, kaže nova študija. Poleti ima večina ljudi dovolj tega sončnega vitamina, v zimskem času pa je težko vzdrževati primerno raven, čeprav ga lahko zaužijemo z ribami, rdečim mesom in rumenjaki, pravijo strokovnjaki.

Po nekaterih podatkih ima eden od petih odraslih premalo vitamina D. Britanski raziskovalci so proučili sedem študij, ki so preiskovale povezavo med rakom mehurja in vitaminom D. Nižja ko je njegova raven v telesu, višje je tveganje bolezni, so ugotovili v petih študijah; raziskovalci pa so proučevali tudi epitelne celice, ki so se sposobne odzvati na vitamin D in stimulirati imunsko reakcijo.

Vodja raziskave dr. Rosemary Bland z Univerze v Warwicku pravi, da so potrebne dodatne raziskave, ki bodo potrdile povezavo: »A naše delo dokazuje, da nižja raven vitamina D v krvi morda preprečuje celicam v mehurju zadosten odziv. Ker je vitamin D poceni in varen, je njegova potencialna raba pri preprečevanju raka spodbujevalna in bi lahko pozitivno vplivala na življenja številnih ljudi.«