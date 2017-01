Vitamin D in avtizem

Vitamin D ima pomembno vlogo od najzgodnejšega življenja, ne skrbi le za zdrave kosti, pač pa tudi za pravilen razvoj možganov. Avstralski raziskovalci opozarjajo na zvezo med pomanjkanjem tega vitamina v nosečnosti in avtizmom. Nosečnice, ki so imele v 20. tednu nizko raven tega vitamina, so imele več možnosti za otroka z avtizmom. Na podlagi raziskave pozivajo po dodatnem uživanju vitamina D v nosečnosti; bodočim materam zdravniki zdaj predpisujejo folno kislino, ki preprečuje hude okvare ploda. Raziskovalci ne priporočajo večjega izpostavljanja sončnim žarkom zaradi povečanega tveganja razvoja kožnega raka, pač pa uživanje hrane, bogate z vitaminom D, in predvsem prehranskih dopolnil. No, v avtizem vodi na desetine različnih mehanizmov, pravijo strokovnjaki, in pomanjkanje vitamina D v nosečnosti je očitno eden od njih. Poleg tega pomanjkanje sončnega vitamina med nosečnostjo povezujejo s shizofrenijo in astmo.