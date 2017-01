Veseli s čokolado

Si, kar ješ, pravi staro reklo, in to so potrdile tudi raziskave: hrana prav zares lahko spreminja kemijo v naših možganih in posledično vpliva na razpoloženje in tudi učinkovitost. Če jeste veliko hitro pripravljene in predelane hrane, se ne čudite, če boste potrti in se boste slabo počutili. Pomanjkanje železa, selena, magnezija, vitamina B12 in folne kisline lahko vodi v utrujenost in tudi nespečnost, to pa v slabo razpoloženje in potrtost. Hrana sicer ne bo pozdravila depresije, bo pa ublažila njene simptome, zato se prisilite, da boste nekaj pojedli, tudi če nimate apetita. Spremembe v prehrani bi lahko precej ublažile motnje razpoloženja, razdražljivost in utrujenost pa tudi izboljšale spomin in koncentracijo. Dvignite si razpoloženje s temno čokolado, lososom, ovsom, jajci, brazilskimi in indijskimi oreški, bučnimi in sončničnimi semeni, ječmenom, pustim rdečim mesom, šparglji, sladkim krompirjem ter banano.