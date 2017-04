Večni miti o spolnih boleznih

Nihče ob tem ni navdušen, a dejstvo je, da so spolno prenosljive bolezni izjemno pogoste ter neredko doletijo še tako previdne. Tudi zato, ker o njih kroži kar nekaj trdno zakoreninjenih mitov. Naštevamo nekaj takih, ki bi jih morali čim prej pozabiti.

Če bi jo imel(a), bi že vedel(a)

Polovica spolno aktivnih se v določeni točki življenja okuži s katero od spolno prenosljivih bolezni, mnogi se tega sploh ne zavedajo. »Inkubacijska doba nekaterih bolezni je več mesecev ali celo let in pogosto mine veliko časa, preden se pokažejo očitni simptomi,« pravi ginekolog Samuel Malloy. Klamidija, ki velja za najpogostejšo spolno bolezen, običajno nima nikakršnih simptomov, a vendar lahko vodi v neplodnost, kronične bolečine v spolovilih in zaplete v nosečnost. Prav tako se okužba prenaša, čeprav simptomov ni. Če obstaja možnost, da ste se okužili, opravite teste in se prepričajte, da ste zdravi, ter, če je treba, primerno ukrepajte.

Okužiti se je mogoče zgolj s seksom

Nekatere spolne bolezni, kot sta herpes in okužba z virusom HPV, se lahko prenašajo tudi s kožnim stikom. Res je, herpes je prenosljiv že zgolj s poljubom, virus HPV pa se prenaša že s tesnim stikom spolovil ali skozi poškodovano kožo.

Čistoča varuje pred okužbami

Umivanje zob po oralnem seksu in izpiranje vagine po vaginalnem ne bosta preprečila prenosa spolne bolezni. Ravno nasprotno: agresivno umivanje bo porušilo naravno ravnovesje bakterij na kritičnih predelih, kar bo zmanjšalo odpornost in povečalo tveganje za okužbo.

Spolno prenosljive bolezni se prenašajo zgolj ob stiku z okužen osebo

Ni res. Lahko jo dobite tudi z okuženo spolno igračko. Uporaba umazanih igračk in drugih pripomočkov lahko povzroča tudi druge okužbe in vnetja, zato vedno skrbite za njihovo čistočo.

Lokacija herpesa govori o njegovi vrsti

Nekoč je veljalo, da je herpes, ki ga povzroči virus HSV 1 (herpes simplex virus) oralni, virus HSV 2 pa izzove vaginalnega, vendar ni tako. »S pogostostjo oralnega seksa je ta meja zabrisana, in čeprav je večja verjetnost, da se bo herpes HSV 1 pojavil v ustih, okužba z njim na genitalijah ni izključena. In obratno,« meni raziskovalka spolnega zdravja Nicole Prause. Z drugimi besedami, tipa ni mogoče določiti brez opravljenega testiranja.