Več kot 400 nagcev v ledeno morje

NEWCASTLE – Neustrašni nagci so se v nedeljo zjutraj na tradicionalnem dobrodelnem kopanju zapodili v mrzlo morje v pokrajini Northumberland na severu Anglije. Cunjice je znova odvrglo na stotine ljudi in premagalo zdravi razum, ki je kričal, naj nikar ne hodijo v ledeno vodo. Doslej jim je uspelo zbrati zavidljivih 28.500 evrov, ki so jih podarili dobrodelni organizaciji Mind, ki deluje na področju duševnega zdravja.

Prvi kopalci so se začeli zbirati okoli sedme ure, da bi pozdravili sončni vzhod. Kmalu jih je bilo na plaži v zalivu Druridge, približno 50 kilometrov iz Newcastla, več kot 400. Sprva so se držali za roke in občudovali vzhajajoče sonce.

»Gre za praznik narave in življenja pa tudi naših teles. Gre za to, da tvegamo, da uživamo v trenutku in čutimo čisto veselje in svobodo. Najbolj pomembno pa je, da se združimo in drug drugega podpiramo v tem norem življenju,« je povedala udeleženka dogodka.

Potem ko se je kopanje končalo, so jih razvajali z zajtrkom in toplo pijačo v bližnji restavraciji. »Vedno naletimo na pozitiven odziv. Vsak, ki se nam je pridružil, se je naslednje leto vrnil. Vedno več nas je, številni pripeljejo prijatelje,« je povedala organizatorica prireditve Jax Higginson.