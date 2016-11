Več kalcija, kot v mleku, je v jogurtu

Kalcij je v človeškem telesu najbolj zastopan mineral, odgovoren za številne funkcije. Od približno 1,2 kilograma njegove skupne količine v organizmu, je 99 odstotkov shranjenega v zobeh in kosteh, kjer skrbi za njihovo trdnost, pomemben pa je tudi za propustnost celičnih membran, ima znatno vlogo pri zgoščevanju krvi in pri prenosu živčnih impulzov. Skupaj s kalijem in magnezijem vpliva na uravnavanje krvnega tlaka, na količino tekočin v telesu ter na krčenje mišic. Vsak dan zaradi različnih dejavnikov izgubimo približno 700 miligramov kalcija. Tega je s primerno prehrano mogoče nadomestiti in z zdravimi navadami zmanjšati njegovo izgubo.

Kaj ga uničuje

Izogibanje uživanju gaziranih, s fosforjem bogatih pijač je prvi ukrep, ki preprečuje pretirano izgubo kalcija. Prav tako je to mogoče preprečiti z zmanjševanjem količine zaužitega sladkorja. Na povečano izgubo kalcija vpliva tudi pomanjkanje vitamina D in zdravih maščob v prehrani.

Za primerno količino tega minerala se gre izogibati strogim dietam. Na zmanjšano absorpcijo lahko vpliva kajenje, preveč soli in beljakovin v prehrani, prav tako se absorpcija zmanjšuje z leti. Raziskave sicer kažejo, da se v srednjem življenjskem obdobju s pomanjkanjem kalcija redkeje srečujejo ženske, ki v mladosti niso imele preveč podkožne maščobe.

Če ga je premalo

Pomanjkanje tega elementa lahko povzroči številne težave. Kadar ga je v krvi premalo, torej manj kot odstotek skupne količine, ga telo z namenom nemotenega opravljanja vseh funkciji začne črpati iz kosti. To vodi v zmanjševanje kostne mase, kar pomeni večjo dovzetnost za zlome in druge poškodbe. Poleg tega pomanjkanje kalcija lahko povzroči nepravilno delovanje živčevja, povišan krvni tlak ter celo depresijo. Prav tako vodi v večje tveganje za nekatere vrste alergij, artritisa, bolečin v sklepih, pogoste napade panike in za močan pred menstrualni sindrom.

Med resne posledice pomanjkanja kalcija sodi tudi preeklamsija v nosečnosti (zaplet, ki ga označuje visok krvni tlak in beljakovine v urinu).

Z vnosom dodatnih količin tega elementa je mogoče preprečiti osteoporozo ter zmanjšati tveganje za nekatere oblike raka. Med drugim raka debelega črevesja.

Tudi preveč ni dobro

Seveda pa velja, da tako, kot z drugimi minerali, tudi s kalcijem ne smemo pretiravati. Primerneje, kot z dodatki, ga je telesu dovajati s hrano. Tu so na prvem mestu mleko in mlečni izdelki. Najboljši pri tem so fermentirani izdelki, denimo jogurt. Ti so z njim dvakrat bogatejši, kot mleko. Priporočljiva je tudi zelena listnata zelenjava, solata, špinača, blitva in ohrovt. Vendar s špinačo in blitvo ne gre pretiravati, saj zaradi prisotnosti oksalne kisline lahko zavira absorpcijo tega minerala. Zlasti, če je pripravljena na mleku. Največ oksalne kisline se nahaja v pecljih, zato jih je primerno odstraniti.

Previdno z dodatki

Če kalcij jemljete v obliki dodatkov, pazite na njegovo količino. Preveč tega minerala namreč lahko izzove depresijo, motnje v delovanju srca, težave z ožiljem in lahko vodi v nalaganje kalcija v mehkih tkivih. Pojav se imenuje hiperkalcemija in se v začetni fazi ne kaže z nikakršnimi simptomi, s časoma pa vodi v pomanjkanje teka, bruhanje, bolečine v želodcu, suha usta, žejo in pogosto mokrenje. Jemanje dodatkov kalcija prav tako zavira delovanje nekaterih zdravil, tudi antibiotikov, zato se, če jemljete katera koli, pred tem posvetujte z zdravnikom.

Koliko sploh?

Dodatke s kalcijem jemljite ob jedi ali tik po obroku. V povprečju se iz črevesja absorbira od 25 do 50 odstotkov kalcija, z leti se ta lahko zmanjša na 10 odstotkov. Količina kalcija za odraslega človeka do 50. let sicer znaša 1000 po 50-tem pa 1200 miligramov dnevno.