Vaš zajtrk morda ni tako zdrav, kot menite

Kosmiči in žita nekaterih proizvajalcev, ki jih ti oglašujejo kot zdrave sestavine zajtrka za otroke ter odrasle, so pogosto (kakor sadni jogurti in omake) prave skrite sladkorne bombe, zato strokovnjaki priporočajo natančno branje deklaracij in na embalaži navedene sestavine.

Nespodbudno

Nemško podjetje Stiftung Warentest, ki se ukvarja s testiranjem proizvodov po naročilu in v korist potrošnikov, je nedavno objavilo rezultate raziskave o vsebnosti sladkorja v raznih proizvodih, ki jih je mogoče najti na trgovskih policah. V zavoju žit enega od svetovno znanih proizvajalcev so našli kar 43 odstotkov sladkorja kar pomeni, da je v obroku teh (v približno šestih dekagramih izdelka) približno osem kock sladkorja. Ob tem je treba dodati, da Svetovna zdravstvena organizacija že leta opozarja na pretirano uživanje sladkorja osnovnošolcev, prav s takšnim zajtrkom pa dnevno priporočeno količino hitro presežejo. Najboljša alternativa kupljenim sladkim kosmičem so domače mešanice iz ovsenih kosmičev, oreščkov in nasekljanega suhega sadja.

Ne le kosmiči

Tudi mlečni proizvodi, denimo sadni jogurti, imajo pogosto veliko sladkorja. Omenjeno podjetje je pod drobnogled vzelo 15 izdelkov in ugotovilo, da so v 2,5 decilitra nekaterih kar štiri kocke sladkorja. Pri tem niso upoštevali tistega, ki je naravno v mleku in dodanem sadju. Naravni jogurti, ki jim sadje dodate sami, so zato boljša izbira.

Razne omake, ki so na voljo na trgovskih policah, prav tako niso nedolžne in bi morali biti, če se želite izogibati sladkorju, pozorni na njihovo sestavo. V nekaterih, ki so namenjene obogatitvi jedi na žaru, so v enem obroku tudi tri kocke sladkorja, nekateri kečapi pa ga v žlici vsebujejo kocko in pol.

Posledice

Posledice uživanje takšnih izdelkov so prekomerna telesna masa, sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni. Skriti sladkorji se pogosto tudi v naprej pripravljenih jedeh, ki so označene kot manj mastne in bolj zdrave, vendar so jim dodane velike količine sladkorja. Ne gre se torej zanašati na opazne in zveneče oznake proizvajalcev, temveč je treba vselej brati drobni tisk, ki razkriva dejansko sestavo izdelkov v trgovinah.