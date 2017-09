Vas pogosto srbi zadnjica?

Zgodi se vsakomur in običajno ne pomeni razloga za skrb, a če vas zadnjica pogosto srbi, so vzroki morda katerih od naslednjih.

Pregrobi ste pri brisanju

»Eden od razlogov za srbečo zadnjico je, da ste po veliki potrebi pregrobi pri brisanju, zlasti če blato odvajate večkrat na dan,« trdi dermatologinja Sarina Elmariah. Vsem, ki veliko potrebo opravljajo večkrat na dan, svetuje, da si zadnjico najprej splaknejo z vodo in s papirjem samo popivnajo odvečno vlago. Priporoča izbiro lističev, ki so ravni in nežni, saj grob papir poškoduje in razdraži kožo okoli zadnjične odprtine.

Uporaba napačnega papirja

Odišavljeni in navlaženi toaletni papirji se mnogim zdijo idealni, vendar so zaradi dodanih dišav in kemikalij lahko razlog za tegobo.

Prezačinjena hrana

Veliko kave, začinjene in pekoče hrane ter tudi alkoholnih pijač lahko vodi v težave z razdraženo kožo na zadnjični odprtini, zato se jim boljše izogibati.

Hemoroidi

V tem primeru dermatologinja prav tako priporoča izpiranje po veliki potrebi, skrb za redno odvajanje, uporabo primernih mazil, predvsem pa posvet z zdravnikom.