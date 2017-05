Vam primanjkuje testosterona?

Testosteron je glavni moški hormon, ki je odgovoren za razvoj spolnih žlez, sekundarnih spolnih znakov, kot je mišična masa, in kosti. Varuje tudi srčno-žilni sistem in možganske funkcije, kot sta spomin in koncentracija. »Hormon se iz celic v modih v kri izloča v ritmih,« pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med, specialist urologije iz Medicinskega centra Barsos. »Najvišja koncentracija hormona je v jutranjem času oziroma dopoldne in se čez dan zmanjšuje. Prav tako se koncentracija znižuje z leti, vendar je pri starostniku kljub temu še v tistih mejah, ki omogočajo normalno delovanje telesa in uma. Nižanje koncentracije je torej postopno, zato izraz andropavza ne ustreza menopavzi pri ženski, kot pogosto slišimo, in ne ustreza normalnemu moškemu.« Če se torej koncentracija zmanjšuje hitro, govorimo o bolezenskem stanju: »Temu rečemo tudi pozno nastali hipogonadizem in bi ustrezal pojmu andropavza. Vzrokov za to stanje je več: znižana funkcija testisov (slabša prekrvavitev), zmanjšanje števila leydigovih celic, slabša odzivnost testisov na hormonsko stimulacijo iz hipofize, znižano izločanje gonadotropnih hormonov, kar pomeni slabšanje delovanja hipotalamus-hipofozne osi, povečanje koncentracije SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin), tj. beljakovine, ki veže hormon v neaktivno obliko.«



Težave se vrstijo



Na upad hormona lahko sicer vplivajo tudi starost, sladkorna bolezen tipa 2, debelost, kajenje, podhranjenost, alkoholizem in kronične bolezni, vsekakor pa lahko padec normalne vrednosti povzroči številne neprijetnost in celo bolezni, pojasnjuje prof. dr. Kmetec: »Sproži tudi zmanjšanje libida ter kakovosti in pogostosti erekcije pa tudi zdravila za izboljšanje erekcije delujejo slabše ali pa so neučinkovita. Spolna aktivnost se ne samo preneha, ampak tudi ni nobene želje po njej. Spremeni se razpoloženje, pojavijo se utrujenost, depresija, razdražljivost, znižanje intelektualnih aktivnosti in kognitivnih funkcij. Pojavijo se motnje spanja in kronična nespečnost. Zniža se mišična masa in moč v mišicah, te so splahnele. Povečuje se količina visceralne maščobe, debelost in povečanje teže. Zmanjšuje se poraščenost telesa in pojavijo se spremembe na koži – postane bolj gladka, vendar občutljiva. Zniža se kostna gostota in govorimo o osteopeniji ali osteoporozi. Moški je brezvoljen in popolnoma neaktiven v telesnem in duševnem smislu.«



In naštete težave lahko porodijo še nove tegobe: nemalokrat začne pešati srce, več je možnosti za srčno kap. Osteoporoza, kot vemo, je podlaga za hitrejši zlom kosti, predvsem kolkov. Pri nizkih vrednostih testosterona se pogosteje razvije rak prostate, zaradi benignega povečanja prostate se pojavijo težave z odvajanjem seča. Kot pojasnjuje sogovornik, se znaki pojavljajo le postopno in moški jih težje opazi: »Okolica je pozorna na upadanje kognitivnih funkcij, razdražljivost, brezvoljnost, upadanje libida in mišične mase oziroma postopno naraščanje telesne teže. Takrat je priporočljiv obisk pri zdravniku, ki na podlagi vprašalnika, predvsem pa laboratorijskih testov potrdi bolezensko stanje. Ko ugotovimo, da gre za bolezensko stanje in naredimo ustrezne laboratorijske teste pa tudi biopsijo prostate, lahko pristopimo k ustreznemu zdravljenju oziroma nadomeščanju hormona, seveda ob stalnem nadzoru.«



Toda naštete težave lahko preprečujemo ali vsaj blažimo z zdravim življenjskim slogom, še pomiri prof. dr. Kmetec: »V prvi vrsti je potreben skrben nadzor nad telesno težo in s tem nad prehrano. Ta naj vsebuje zadosti mineralov, ki so predvsem v morskih sadežih in ribah. Pomembno je uživanje vitaminov iz skupine B, E in C ter uravnotežena količina beljakovin in ogljikovih hidratov. Ob tem pa je potrebna tudi fizična aktivnost, kot na primer tek ali hoja v naravi, kolesarjenje, hribolazenje.« Ne pozabite, predvsem v toplih mesecih je na voljo veliko sveže zelenjave in sadja, kljub sezoni piknikov zmanjšajte vnos alkohola in poskrbite za obilo spanca.