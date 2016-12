Vaja, ki zagotavlja boljšo plodnost

Če sodite med tiste pripadnike močnejšega spola, ki razmišljajo o povečanju družine, vendar raje kot tekaško stezo izberete udoben kavč, imamo za vas novico: vadba lahko znatno izboljša kakovost vaše sperme.

Zlasti to velja za zmerno kardio vadbo, kot je tek. Ta namreč pozitivno vpliva na hitrost, število in obliko spermicidov, so na podlagi izsledkov nove študije zapisali v publikaciji Reproduction.

Pot do spoznanja

Strokovnjaki so do teh zaključkov prišli ob pomoči 261 moških, ki so v namen študije darovali svojo spermo. Znanstveniki so vzorce pregledali in se osredotočali na kakovost semenske tekočine: na njeno prostornino, število in hitrost spolnih celic ter njihovo morfologijo (velikost in obliko).

Vsi moški so bili kasneje napoteni na vadbo. Razdelili so jih v štiri skupine.

Intenziteta aktivnosti se je od skupine do skupine razlikovala: od zmernega teka od 30 do 45 minut med tri- in šestkrat tedensko na tekaški stezi do intenzivne vadbe (ura hitrega teka na tekaški stezi) ter intervalnih treningov (20–30 minut izmenjavanja šprinta in počasnega teka). Ena skupina ni telovadila.

In zaključki

Pri vseh skupinah, ki so telovadile, so se zmanjšali telesna teža, odstotek telesne maščobe in obseg pasu. Pri tistih, ki so vadili zmerno, pa se je znatno izboljšala tudi kakovost sperme.

»Naši izsledki kažejo, da je zmerna vadba učinkovita strategija za izboljšanje plodnosti,« je v poročilu za javnost povedal vodja študije Behzad Hajizadeh Maleki.

Pri skupini, ki je zmerno vadila, se je v polovici leta, kolikor je študija trajala, volumen semenske tekočine povečal za osem odstotkov. Gibljivost spermijev se je izboljšala za 12 odstotkov, morfologija za 17 odstotkov in v tekočini je bilo 22 odstotkov več spermijev kot pri skupini, ki ni telovadila.

Dolgotrajni učinki

Po tednu dni premora sta se število in oblika spermijev vrnila na prvotno raven, gibljivost se je vrnila po enem mesecu. Strokovnjaki se sicer niso poglabljali v vzroke, zakaj se je kot najboljša izkazala zmerna vadba, domnevajo pa, da preintenzivna vodi v večji stres in vnetja, ki plodnost zavirajo.

Resnica o moški neplodnosti

V 30 odstotkih primerov je za nezmožnost spočetja težava pri moških. Po podatkih ameriškega društva za nosečnost American Pregnancy Association približno osem odstotkov moških, mlajših od 45 let, pomoč poišče pri strokovnjaku za zdravljenje neplodnosti. Pri 14 odstotkih teh je težava slaba kakovost sperme. Ta ne manjša le možnosti za spočetje, temveč predstavlja tudi večje tveganje za spontani splav. Kajenje, droge, pretiravanje z alkoholom, onesnaženost okolja negativno vplivajo na kakovost semenske tekočine, k temu pripomorejo nekatere bolezni, kot so sladkorna bolezen, cistična fibroza, vnetja in zdravljenje s kemoterapijo.

»Zdravljenje neplodnosti je drag in invaziven postopek, k odpravi te pa lahko pripomore že tako mala sprememba življenjskega stila, kot je vadba. Prav ta bi morala predstavljati prvi korak k zdravljenju neplodnosti,« je dognanja svojih kolegov komentiral Jesse Mills, direktor klinike za moške pri kalifornijski univerzi.