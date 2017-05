Vaja, ki do ravnega trebuha pripelje hitreje od trebušnjakov in teka

Vrnite se v otroštvo in tek ter nekoliko dolgočasne trebušnjake nadomestite z veliko zabavnejšo vadbo, ob kateri se ne bodo krepile le mišice trebuha, temveč vsega telesa. Strokovnjaki za fitnes priporočajo preskakovanje kolebnice. Michael Olajide, nekdanji boksar, zdaj pa trener, čigar napotke upošteva denimo tudi manekenka Adriana Lima, namreč trdi, da je nekdaj priljubljena dejavnost šolarjev popolna vadba za celotno telo.

Dejstva

»Gre za vadbo, ki zahteva malo vložka in prostora ter jo lahko izvajate v enaki intenziteti kot profesionalni športniki,« pravi trener, ki preskakovanje kolebnice postavlja pred tek. »Je učinkovitejše od teka, kolesarjenja, plavanja, plesa in tudi trebušnjakov. Med poskoki telo porabi več kalorij, aktivira se več skupin mišic (ramen, rok, prsi, zadnjice, nog in seveda trebuha, kjer se najhitreje pokažejo rezultati), hkrati se izboljšujejo tudi refleksi, koordinacija, koncentracija in eksplozivnost. Preskakovanje kolebnice je ob vsem tem odlično za srce. Med to dejavnostjo so izjemno dejavni možgani, sproščajo pa se tudi endorfini, ki prinašajo prav posebne občutke zadovoljstva.«

Na začetku počasi

In še ena prednost: vse to si je mogoče zagotoviti v tretjini manj časa kot pri drugih vadbah.

Za začetek je preskakovanje kolebnice najboljše kombinirati z doslejšnjo vadbeno rutino. Olajide svetuje 10 preskokov in 10 sekund premora vse do konca kakšne pesmi, ki traja od tri do štiri minute. Število poskokov in trajanje treninga sčasoma seveda stopnjujte in opazujte vse boljše rezultate.