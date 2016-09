Vadba blaži škodo, ki jo povzroča alkohol

Pivci, ki redno vadijo, lahko zmanjšajo verjetnost nekaterih oblik raka, ki jih povzroča uživanje alkohola, pa tudi srčne bolezni in kap, pravijo strokovnjaki.

Obsežna raziskava

Akademiki iz Velike Britanije, Kanade, Norveške in Avstralije, ki so sodelovali v prvi tovrstni raziskavi, so pod drobnogled vzeli zdravje, telesno dejavnost in pivske navade več kot 36.370 prebivalcev Britancev, starejših od 40 let. V izsledkih študije, nedavno objavljene v publikaciji British Journal of Sports Medicine, so zapisali, da redna telesna dejavnost izniči biološke posledice pretiravanja z alkoholom.

»Trikrat tedensko 25 minut telesne dejavnosti zaviralno deluje na nekatere oblike raka in druge dejavnike, ki lahko povzročijo prezgodnjo smrt zaradi pretiranega uživanja alkohola,« so zapisali avtorji. S tem so dokazali, da telesna dejavnost izjemno pozitivno vpliva tudi na ljudi s sicer škodljivimi navadami.

Vendarle pozor

Vendarle Sarah Toule s Svetovnega raziskovalnega centra za rakava obolenja opozarja pivce, naj bodo previdni. »Ne želimo, da bi kdor koli te izsledke jemal kot tolažbo ter zagotovilo, da mu zaradi vadbe alkohol ne bo škodoval. Vemo namreč, da ta vendarle škodi zdravju na veliko načinov. Telesna dejavnost ima na telo res pozitivne učinke, samo v Veliki Britaniji bi z njo letno preprečili približno 12.000 malignih obolenj. A vendarle velja tudi, da bi bilo teh z odrekanjem alkoholu na letni ravni 24.000 manj.«