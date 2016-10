V sredo lahko telovadite z Borutom Pahorjem

OnlineGym4me, uspešno globalno start up podjetje, je danes lansiralo edinstven projekt v svetovnem merilu OnlineGym4me za aktivno in zdravo Slovenijo, ki vsem Slovencem omogoča brezplačen trimesečni dostop do spletne telovadnice. Projekt spodbuja aktivnejši in bolj zdrav življenjski slog. Njegov častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.



Do 12. januarja 2017 lahko brezplačno dostopate do različnih vadb (splošna vadba, joga, pilates in aerobika). Dnevno so v slovenskem jeziku na voljo tri vadbe v živo, registrirani uporabniki pa lahko dostopajo tudi do obsežne knjižnice vadb, v kateri so shranjene vse dosedanje vadbe v slovenskem in angleškem jeziku. Mogoča je izbira med osnovno in težjo stopnjo vadbe, ki traja 15 ali 30 minut.



Na njihovi spletni strani dobijo uporabniki kodo, ki jim omogoča brezplačno registracijo. Postopek je enostaven, vse skupaj vzame manj kot pol minute. Brezplačne kode bo mogoče prevzeti tudi na Petrolovih bencinskih servisih po Sloveniji ali uporabiti številko Petrol Klub kartice kot kodo. Spletna telovadnica omogoča sodoben pristop do gibanja kar ob pomoči prenosnega računalnika, tablice ali pametnega telefona v vseh operacijskih sistemih Android in iOS. Tako lahko vsak telovadi kjer koli in kadar koli.



Vsako sredo ob 18.30 bodo v sklopu projekta potekale vadbe v živo z znanimi Slovenkami in Slovenci. Prvi med njimi bo 12. 10. 2016 častni pokrovitelj predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.



Vsako sredo bo objavljeno, kdo od znanih Slovencev bo naslednji teden telovadil in tako motiviral Slovence, da se mu pridružijo.