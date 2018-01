V sluhovod nič ne zlivamo

Ko govorimo o vnetju ušes, to običajno pomeni vnetje srednjega ušesa, redkeje sluhovoda. Pri otrocih se pogosteje vname srednje uho, pri odraslih zunanje, ki obsega zunanji sluhovod in njegovo kožo. Vnetje je lahko akutno ali kronično, če traja dlje časa. »Srednje uho je prostor med bobničem in notranjim ušesom. S tako imenovano evstahijevo cevjo ali ušesno trobljo je povezano z zgornjim delom žrela, od koder se lahko okužba razširi v srednje uho,« pojasnjuje mag. Jerneja Ahčan, dr. med., specialistka pediatrije iz medicinskega centra Barsos. »Ob vnetju se prostor za bobničem napolni s tekočino ali gnojem, bobnič se izboči, kar povzroči bolečino. Najbolj značilna znaka vnetja srednjega ušesa sta bolečina in trganje v ušesu. Če gre za glivično vnetje, je prisotna tudi srbečica. Otroci imajo običajno prehladne znake in povišano telesno temperaturo, ponoči zaradi bolečin ne spijo, jokajo in se držijo za ušesa. Včasih pri okužbi srednjega ušesa opazimo tudi iztekanje izcedka iz sluhovoda in poslabšanje sluha.«

Hudo vnetje srednjega ušesa lahko predvsem pri majhnih otrocih privede do poškodbe bobniča in iztekanja gnojne tekočine ter poslabšanja sluha, nadaljuje sogovornica: »Redkejši zapleti, če se vnetje razširi na sosednje strukture, so mastoiditis, meningitis in možganski absces. Možnost bakterijskega vnetja srednjega ušesa pri otrocih zmanjšamo s cepljenjem proti pnevmokokom in hemofilusu influence.«

Čistimo nos

Vnetje srednjega ušesa je običajno posledica prehlada oziroma zamašenega nosu, zato je pomembno redno in temeljito čiščenje nosu, poudarja mag. Ahčanova. »Bakterije in virusi, ki običajno povzročajo okužbe zgornjih dihal, se tako iz nosu in žrela ob zmanjšani odpornosti razširijo v srednje uho in povzročijo vnetje. Med povzročitelji vnetja zunanjega sluhovoda pogosto najdemo tudi glivice. Dejavniki, ki lahko poleg prehlada prispevajo k vnetju ušes, so kopičenje ušesnega masla, alergije na hrano ali snovi iz okolja, genetska pogojenost in pomanjkanje določenih hranilnih snovi. Pri otrocih se vnetja srednjega ušesa ponavljajo tudi zaradi velike žrelnice ali mandljev, ki zapirajo vhod v tubo in se uho slabše zrači. Vnetje zunanjega sluhovoda je lahko tudi posledica pregrobega čiščenja ušes s palčkami, kar poškoduje kožo sluhovoda.«

Kot rečeno so otroci dovzetnejši za vnetje ušes, saj je evstahijeva cev pri njih še kratka in vodoravna, kar omogoča bakterijam in virusom, da lažje prodrejo v srednje uho iz žrela.

Kot pojasnjuje sogovornica, so vnetja srednjega ušesa pri odraslih redkejša in se običajno pojavijo kot bakterijski zaplet prehladnih virusnih okužb: »Pri odraslih se pogosteje pojavlja vnetje zunanjega sluhovoda, še posebno pri plavalcih, kopalcih in potapljačih.«

Lajšamo bolečine

Ob pojavu bolečine k zdravniku sicer ni treba prav takoj, a prav dolgo nikakor ne gre čakati, opozarja mag. Ahčanova: »Z dojenčkom, ki joka zaradi bolečine v ušesih, ima vročino in se prijema za ušesa, se bomo k zdravniku odpravili takoj, saj so pri njih zapleti pogostejši. Pred tem mu bomo dali zdravilo, ki olajša bolečino – običajno paracetamol v obliki sirupa ali svečke. Z večjim otrokom lahko počakamo dan ali dva, če bolečina ni prehuda, in mu prav tako lajšamo bolečino s protibolečinskimi zdravili. Zdravnika je treba obiskati tudi, če opazimo, da je pritekla tekočina iz sluhovoda ali če se nenadoma poslabša sluh.« In kako lahko otroku dodatno pomagamo pri okrevanju? »Otrok mora počivati, na uho mu položimo toplo blazino in ne zlivamo v sluhovod nobenih domačih pripravkov. Svetujemo pitje veliko tekočine, saj požiranje pomaga pri odmašitvi srednjega ušesa. Zelo pomembna sta tudi čiščenje nosu s fiziološko raztopino in uporaba kapljic za zmanjševanje otekline nosne sluznice.«