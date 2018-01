V mikrovalovki pripravljena hrana ni škodljiva

Kljub temu da je mikrovalovko mogoče uporabljati na številne načine in mnogokrat olajša kuhanje, je prepričanje, da so v njej pripravljene, odtajane ali pogrete jedi škodljive, še vedno razširjeno. Študija nemških strokovnjakov pa je porušila ta mit. »Hrana iz mikrovalovke vašega zdravja ne ogroža,« je povedala strokovnjakinja za prehrano Margaret Morlo. Ina Stelljes iz nemške agencije za zaščito pred sevanjem temu pritrjuje: »V resnici lahko to napravo brez skrbi uporabljate za pripravo hrane in napitkov. Res pa je, da obstajajo primeri, ko njena uporaba ni priporočljiva. Zlasti to velja za tajanje sadja in zelenjave v njej.«

Na udaru vitamini

»Nekateri vitamini so izjemno občutljivi za vročino,« pravi Morlova, »visoka temperatura, svetloba in kisik v mikrovalovki pa lahko količino vitaminov in mineralov v sadju zmanjšajo za od 40 do 80 odstotkov. Folna kislina in vitamin C se lahko med segrevanjem v njej povsem uničita.«

Prava posoda

Elektromagnetni valovi povzročajo hitro gibanje atomov v hrani, to gibanje sprošča toploto in živila z veliko vode, kamor sodita sadje in zelenjava, se segrejejo hitreje od suhih živil. Pomemben pri tem je tudi pravi izbor posode.

»Najboljša je tista, ki je namenjena uporabi v mikrovalovki. Primerna sta tudi steklo in porcelan,« je povedala Annabel Oelmann, voditeljica svetovnega centra za potrošnike iz Bremna. »Nikoli ne uporabljajte plastične posode, ki ni namenjena uporabi v mikrovalovki, in tiste iz melamina,« je temu dodal Andreas Hensel, vodja nemškega inštituta za svetovanje glede varnosti hrane. Med segrevanjem tega se namreč lahko sproščajo škodljive snovi.

Neenakomerno segrevanje

Oelmannova poudarja še, da lahko v mikrovalovki pride do neenakomernega segrevanja živil, zato je tekoče jedi in pijače pred prvim grižljajem ali požirkom pametno premešati, gostejšo hrano pa pustiti nekaj minut, da se toplota enakomerno razporedi.

Sevanje nenevarno

»Varnostni mehanizmi preprečujejo, da bi žarčenje med segrevanjem uhajalo iz pečice. Če do tega vendarle pride, so količine tako nizke, da niso zdravju nevarne,« meni Stelljesova. Ker pa je vsaka preventiva vendarle primerna, nemško društvo za zaščito pred sevanjem malim otrokom odsvetuje zadrževanje pred mikrovalovko tedaj, ko se v njej segreva hrana.