V čem bi ženske pri prehrani morale posnemati moške

Običajno so moški tisti, ki zdravi prehrani ne posvečajo pretirane pozornosti, se ne obremenjujejo s kalorijami ter jedo vse po vrsti. A vseeno se zdi, da za svoje zdravje skrbijo slabše od žensk, bi jih te kdaj morale posnemati. Zlasti v naslednjih postavkah.

Niso nori na slaščice

Študije kažejo, da ženske večkrat kot moški posegajo po slaščicah. Zlasti v njih iščejo uteho. Moški na drugi strani prisegajo na meso. Res je, tudi z njim ne gre pretiravati, a vendar beljakovine iz kakovostnega mesa dlje zagotavljajo sitost in ne povzročajo občutnega nihanja sladkorja krvi, kar sicer velja za kekse, čokolado in tortice.

Imajo dober spomin

Moški običajno tedaj, ko malicajo, za kosilo pojedo manj. Ne, ker bi jih skrbele kalorije, temveč zato, ker preprosto niso lačni. Na drugi strani ženske pogosto »pozabijo«, kaj vse so jedle pred glavnim obrokom in kljub malici za kosilo ali večerjo ne pojedo nič manj, kot bi, če si je ne bi privoščile. Ko se boste torej naslednjič usedli k mizi, v mislih hitro skočite nazaj in se spomnite, s čim ste se pred tem že okrepčali, ter se vprašajte, kako lačni v resnici ste.

Ne povezujejo čustev s hrano

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste po napornem dnevu v službi popoldne odprli omaro s prigrizki? Glede na raziskave ženske veliko pogosteje od moških v stresnih obdobjih tolažbo iščejo v sladki, slani ali mastni hrani. Ko vas bo naslednjič obšla ta želja, posnemajte dragega in raje, kot da bi odprli škatlo keksov, pojdite na sprehod ter zbistrite glavo.

Po kaloričnem izletu nimajo slabe vesti

Saj veste, kako gre: pregreha na pregreho, nato pa slaba vest, občutek krivde in nizka samozavest, ki znova vodijo v prenajedanje. V nasprotju z moškimi, ki o takih in drugačnih kulinaričnih izletih ne razmišljajo prav veliko, zaradi njih nimajo slabe vesti, se z njimi ne obremenjujejo ter se po njih brez težav vračajo k ustaljenemu ritmu prehranjevanja.