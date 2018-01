Uspavajte se s čajem

Seks in kakovosten spanec veliko prispevata h kakovostnemu, zdravemu in srečnemu življenju, so pred časom sporočili oxfordski znanstveniki. In čeprav vemo, kako nujen je kakovosten spanec, številni Slovenci ne spijo niti dovolj niti dobro. Da bi vam to poslej uspevalo, ponujamo nasvet: skuhajte si zeliščni čaj. Držimo pesti, da bo pomagalo.

Najprej omenimo z aminokislinami bogate čaje, ki delujejo sproščujoče. Zlasti blagodejna je aminokislina L-teanin, s katero so bogati zeleni, črni in beli čaj. Ta ne le sprošča možgane in telo, temveč tudi blaži anksioznost. Na seznamu močnih zelišč za boljši sen je tudi kamilica. Pomirja nas, podobno kot sedativi, le da povsem naravno in brez stranskih učinkov.

Sprostite se z zeliščnim čajem in utonite v spanec.

Kamilični čaj si pripravimo zvečer, preden gremo v posteljo. Dve žlički kamiličnih cvetov prelijemo s skodelico vrele vode in pustimo pet minut, precedimo. Za še boljši učinek lahko dodate malo cimeta. Ta niža raven sladkorja v krvi, tako se ne boste prebujali vsako uro, temveč trdno spali do jutra, zagotavljajo poznavalci.

Če vas poleg slabega spanca muči še prebava, boste dve muhi na en mah rešili z ingverjem. V njem je sestavina gingerol, ki blaži krče, sprošča celotno telo ter omogoča boljšo prekrvljenost. Pripravite si ga kot čaj, dodajajte ga najrazličnejšim jedem, od slanih do sladkih. Uporabite lahko posušenega, v prahu ali svežega. Za tiste, ki obožujejo sivko, bo kot nalašč čaj iz teh omamno dišečih vijoličnih cvetov. Sprošča telo in duha in posledično pomaga k boljšemu spancu. Pa še kot oblogo ga lahko uporabite, v sivkin čaj namočena krpa, ki jo položite na prsi, bo ublažila težave z bronhitisom in prehladom. Pa lahko noč.