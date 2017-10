Upanje kljub negotovosti

Prve dni je bilo, kot da živim v filmu, kot da sanjam, ščipala sem se po licih, da se zbudim iz sanj. Huda diagnoza je prišla sredi najlepših let, najbolj ustvarjalnega obdobja, je opisala svoje občutke Wanda Mantelj Brkopec, ko je izvedela, da je zbolela za rakom dojke.

Meni je zelo pomagalo, da sem postala članica Europe Donne Slovenije, kjer sem našla podporo, ki sem jo dolgo iskala.

Letos 26. avgusta je minilo že devet let od diagnoze, vendar se okoliščin in posameznih trenutkov spominja zelo dobro, pripoveduje učiteljica biologije in gospodinjstva na osnovni šoli: »Dan pred diagnozo sem bila na uvodni konferenci v šoli, kjer smo načrtovali novo šolsko leto. Prve besede zdravnice so bile, da bom imela vse oblike zdravljenja in bo to zelo naporno. Stara sem bila 38 let, poročena, mati takrat petletne Neže, 9-letnega Frana in 10-letnega Žana, preseljena v novo hišo v Stopičah, ki sva jo zgradila z možem. Bila sem popolnoma zdrava, brez kartoteke pri zdravniku. Sledil je šok, o bolezni do takrat nisem vedela ničesar, stanje mi je bilo popolnoma neznano, občutek nemoči in strah pred smrtjo pa zelo velika. Vsi načrti in cilji so se mi v trenutku sesuli. Ostal je le eden – ostati živa in dočakati valeto ter maturantski ples svojih otrok.«

Vse je potekalo hitro

Vendar Wanda ni imela veliko časa za razmislek, od diagnoze do začetka zdravljenja je šlo vse zelo hitro. V tednu dni je bila že na prvi kemoterapiji, z napotnico za lasuljo in hudimi stranskimi učinki. Z vsakim ciklusom kemoterapije (opravila jih je dvakrat po šest, imela popolno mastektomijo in se zdravila z biološkimi zdravili) se je fizično in psihično počutila slabše. Ker je hotela izvedeti, kaj se z njo dogaja, se je poglobila v strokovno literaturo, brskala po spletu, postavljala vprašanja onkologom, obiskovala bioenergetike, pila rastlinske sokove, se učila meditacije. Večkrat na dan je šla do bližnjega gozda, kjer je v miru pisala poslovilna pisma, saj je bila prognoza zelo slaba. »Moj onkolog, doktor Škof, je dobro opravil svoje delo. Dejal je, da bo z mano v redu, če bo kemoterapija učinkovita, sicer bo šlo hitro navzdol.«

Zdravljenje, ki je trajalo poldrugo leto, je bilo uspešno. Po petih letih se je odločila za rekonstrukcijo dojke iz lastnega tkiva. Plastični kirurg dr. Zorman je svoje delo opravil več kot odlično, z eno samo operacijo, in danes je zdrava.

Manjka psihološke pomoči

Pravi, da je vsem zdravnikom izjemno hvaležna, je pa v času zdravljenja najbolj pogrešala psihološko pomoč. »To je velika pomanjkljivost pri nas. Duševne bolečine ljudje zdravimo na različne načine, nekateri jih zakopljejo vase, drugi se odpirajo navzven. Meni je zelo pomagalo, da sem postala članica Europe Donne Slovenije, kjer sem med svojimi rozikami, kot se imenujemo, našla podporo, ki sem jo dolgo iskala,« je povedala. Zato danes opogumlja bolnice z rakom dojke, saj jih razume in jim lahko pomaga.

Wanda se je na delo vrnila takoj po zdravljenju, februarja 2010, v zelo spodbuden kolektiv, kjer dela s polovičnim delovnim časom in ima skromno invalidsko pokojnino. Pravi, da bolezen človeka nehote spremeni, velikokrat na bolje. »Bolezen me je naučila, kako ljubiti življenje, kako živeti v upanju kljub negotovosti. Letos sem odplesala maturantski ples starejšega sina, spomladi bom drugega in nato bom odšla na hčerkino valeto,« je povedala Wanda Mantelj Brkopec ter polna energije odhitela na dogodek Tek, hoja, ples in druženje v Vavti vasi, ki ga je organizirala za vaščane.