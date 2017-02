Mercator je kot distributer iz prodaje umaknil igračo otroški avto – poganjalec znamke Dohány Toys, model št. 190, koda: 5998588112916, proizvajalca Dohány Kft. Izdelek je bil v prodaji od 29. 2. 2016 do 8. 9. 2016. Izdelek ni skladen z direktivo o varnosti igrač in evropskim standardom EN 71-1. Kupci ga lahko vrnejo v katerega od Mercatorjevih hipermarketov in so upravičeni do kupnine.

