Umazane brisače ogrožajo zdravje

Bakterija E-coli (Escherichia coli) je prisotna na 25 odstotkih brisač, trdijo znanstveniki z univerze Arizona, najhuje pa je, da se na njih ujeti virusi in bakterije lahko prenašajo med člani družine, če vsi uporabljajo isto brisačo.

Že po eni uporabi se začno na njej razmnoževati mikrobi, saj jim odgovarjajo vlaga, toplota in organski materiali, kot je bombaž. Iste zato ne bi smeli uporabljati več kot trikrat in bi jo morali po vsaki uporabi pustiti na zračnem mestu, da se posuši. Obvezna je uporaba posebne brisače za obraz in telo.

Prav tako bi se z njo morala brisati le ena oseba, s tem bi se preprečila prenos bakterij in glivic z enega dela telesa na drugega ter prenos okužb med člani družine.

Če brisačo delite in je ne zamenjate po treh uporabah, obstaja nevarnost prenosa bakterij in glivic, ki se nahajajo na koži ter na sluznicah nosa, ust, oči in spolnih organov.

»Najpogostejše so glivice, ki povzročajo okužbe, kot je, denimo, atletsko stopalo,« opozarja dermatologinja Suzana Levarda. Pogoste so tudi okužbe s stafilokoki in streptokoki.

Številne bakterije na brisačah so najpogostejši vzrok za vnetja oči in za prenos virusa herpes simplex.

V zaščiti pred temi je treba brisače redno prati pri 90 oziroma najmanj pri 60 stopinjah Celzija. Prav tako jih ni dobro prati skupaj z drugim perilom in ne s kuhinjskimi krpami.

Likanje pomaga

Da bi preprečili prenos bakterij in glivic, je bombažne brisače takoj po pranju in sušenju priporočljivo likati pri visokih temperaturah, saj pranje ne uniči vseh mikroorganizmov.

Sušenje na zraku

Po uporabi brisače vedno dobro posušite na zraku.

Preventiva

Imejte brisači za obraz in telo ter ju ne uporabljajte več kot trikrat.

Čistite kopalnico

Redno čiščenje in zračenje kopalnice je še ena dobra zaščita pred okužbami, saj preprečuje razmnoževanje bakterij. Pri čiščenju ne pozabite na držala za brisače, kajti bakterije se zadržujejo tudi na njih.

Čim več, tem bolje

Ljudje, ki imajo odprte rane in težave s kožo, slabšo odpornost ali kronične bolezni, bi morali pogosteje menjati brisače. To priporočilo pa v času gripe in prehladov nedvomno velja za vse.