Ugriznite v hruško

Hruška je za mnoge glavno znamenje jeseni, zato le izkoristite sezono: jejte sveže in pripravite različne jedi. O blagodejnosti tega prekrasnega, dišečega in okusnega sadeža, ki tako po zunanjosti kot po notranjosti spominja na jabolko, se govori od nekdaj: krepijo zdravje srca ter nižajo krvni tlak ter tveganje za možgansko kap, krepijo kognitivne sposobnosti, pomagajo pri celjenju ran, varujejo pred osteoporozo. Če bi radi krepili zdravje in obenem pazili na linijo, izberite hruško.

Srednje velik sadež vsebuje malo kalorij, a precej vlaknin, ki koristijo prebavi ter preprečujejo zaprtje pa tudi napihnjenost; obenem pomagajo vzdrževati zdravo raven holesterola ter dajejo občutek sitosti, tako boste pojedli manj, a se ne boste vlekli kot megla, saj vas bo sadež oskrbel z energijo, hruška je namreč bogat vir glukoze in fruktoze. Jejte hruško, če ste utrujeni, ob izgubi apetita in tudi padcu odpornosti.

Ker velja za hipoalergeno sadje, lahko hruške jedo tudi ljudje, ki so sicer občutljivi.

Hruške so sestavni del sadne diete v številnih kulturah, saj vsebujejo obilo hranil: so dober vir vitaminov, zlasti C, K, B2, B3 in B6, za nosečnice in doječe matere je koristna informacija, da vsebujejo folno kislino, ki je nujna za zarodek. Od mineralov velja omeniti kalcij, magnezij, kalij, baker in mangan. Vitamin C in baker sta antioksidanta, hruška bo torej pripomogla k odpornejšemu organizmu, kar si velja zapomniti, saj se bliža sezona prehladov in gripe; mimogrede, hruškov sok v tradicionalni medicini uporabljajo za nižanje visoke telesne temperature. Ker velja za hipoalergeno sadje, ga lahko jedo tudi ljudje, ki so sicer občutljivi, priporoča se kot živilo za majhne otroke, saj je (kuhana) kašica iz hruške lahko prebavljiva, sok lahko pijejo tudi dojenčki, saj je blagega okusa pa še zdrav povrhu.

Hruške nižajo tveganje za razvoj diabetesa tipa 2, so dokazali raziskovalci in še, da na nižanje za tveganje nastanka diabetesa tipa 2 vpliva kombinacija jabolk in hrušk. Ker je zdaj sezona obeh, večkrat sezite po njih.

Uživamo sveže, posušene, skuhane ali pečene, predelujemo jih v sokove, kompote. Uporabljamo jih pri pripravi različnih sladic, izvrstno se ujemajo s sirom.