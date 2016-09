Učinkoviti pripomočki

Vsaka bolezen prinaša s seboj nelagodje, inkontinenco pa poleg neprijetnosti nenadzorovanega mokrenja spremlja še močan občutek sramu. Med zdravljenjem ali ko to enkrat ni več učinkovito, je zato pomembno, da olajšamo vsakdanje težave bolnika. Ko inkontinenca napreduje že do stopnje, ki presega uhajanje nekaj kapljic urina na dan, je treba poseči po močnejši zaščiti. Na menstrualne vložke kar pozabite, ti namreč ne vpijajo urina, v nasprotju z inkontinenčnimi predlogami pa tudi ne preprečujejo oddajanje vonja. Predloge so zato napolnjene s posebno snovjo, ki vpija urin, treba pa jih je menjati vsaj na osem ur ali še pogosteje, da ne nastaneta uroinfekcija in vnetje kože. Glede na življenjski slog je na voljo veliko izdelkov, od predlog, ki jih namestimo podobno kot damske vložke, do takšnih v obliki hlačk in plenic za zelo hude oblike inkontinence. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bolnikom zagotavlja določeno število naštetih medicinskih pripomočkov na mesec brez doplačila ob predložitvi zdravniške napotnice. Osebni zdravnik ob posvetu s pacientom predpiše vrsto pripomočkov, kombinira pa lahko več različnih med seboj. Če vzamemo na primer predloge in plenice, jih upravičencu na mesec brez doplačila pripada do 90 kosov.



Finančni zalogaj



Inkontinenca ni le breme bolnika, ampak je širši družbeni problem. V Sloveniji je ZZZS lani namenil več kot 15 milijonov evrov samo za izdajo medicinskih pripomočkov pri težavah odvajanja seča, kar je drugi največji znesek v tej kategoriji, na prvem mestu so pripomočki za sladkorno bolezen. Skrb vzbuja dejstvo, da je leta 2015 več kot 80 tisoč oseb potrebovalo pripomočke za inkontinenco, več kot 67 tisoč starejših od 65 let. Številke pa se zaradi staranja populacije in povečevanja deleža starejšega prebivalstva iz leta v leto le še povečujejo. Naj se torej ničkolikokrat izrečeni stavek »bolje preventiva kot kurativa« enkrat za vselej usidra v naše misli. Poslušajmo simptome telesa in ukrepajmo pri prvih znakih bolezni, preden je prepozno. Naše telo, naše dostojanstvo pa tudi naša zdravstvena blagajna nam bodo hvaležni.