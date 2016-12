Tudi v tridesetih vas lahko doleti možganska kap

Če ste bili prepričani, da vas možganska kap ne more doleteti, saj ste premladi, pomislite še enkrat. Skupina strokovnjakov je namreč dokazala, da je vse več primerov kapi pri ljudeh v tridesetih in štiridesetih letih. Na drugi strani se je število prizadetih v srednjih petdesetih in kasneje znižalo. Po poročanju publikacije Journal of the American Heart Association, se je število tistih v starosti od 35 do 39 let v zadnjih letih več kot podvojilo, v starosti od 40 do 49 let pa podvojilo.

Neprijetno, vendar resnično

»Ljudje, zlasti tisti, ki še niso dočakali abrahama, bi morali dojeti resnico, da kap ne prizadene samo starejših,« je povedal avtor študije Joel N. Swerdel. »Posledice možganske kapi so lahko usodne: prizadeti lahko živijo še 30 do 50 let, vendar z znatno okrnjenimi fizičnimi sposobnostmi, prav tako je to tretji najpogostejši razlog za smrt v ZDA.«

V omenjeni starostni skupini sta najpogostejši dve vrsti možganske kapi: ishemična, ki nastane, kadar strdek v žili prepreči dotok krvi v možgane, in hemoragična, ki nastane, kadar krvna žila v možganih spušča kri ali se pretrga in pride do krvavitve v možganovino ali med možganske ovojnice.

Nevarnost je mogoče omiliti

Dejavniki tveganja so kajenje, visok krvni tlak, srčne bolezni, sladkorna bolezen in povišan holesterol. Te je seveda mogoče znižati z opustitvijo kajenja, s spremenjeno prehrano, vadbo in na sploh zdravim načinom življenja.

Na vprašanje, kje je mogoče iskati vzroke za upad možganske kapi pri starejših, in za porast pri mlajših, odgovarjajo znanstveniki z ameriškega narodnega inštituta za nevrološke poškodbe in kap (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) takole: »Večji delež debelosti, več primerov sladkorne bolezni ter jemanje zdravil za zniževanje krvnega tlaka in holesterola so lahko krivi za ta porast v omenjeni starostni skupini.«