Tudi to se dogaja med spanjem

Potem ko utonemo v globok spanec in se zavest za nekaj ur izklopi, se s telesom dogajajo dokaj nenavadne stvari. Poglejte devet najpresenetljivejših.

Mišice ohromijo

S prehodom v najglobljo, REM-fazo spanja naše mišice postajajo vse bolj paralizirane in gibanje je začasno povsem onemogočeno. Obstaja tudi motnja, pri kateri je ta paraliza prisotna še po bujenju in lahko traja od nekaj sekund do nekaj ur. Najpogosteje jo občutijo posamezniki, ki imajo spalno bolezen narkolepsijo.

Oči se gibljejo z veliko hitrostjo

Ciklus spanja obsega pet faz, vsaka naslednja je globlja od predhodne. Ko v spanju preidemo skozi vseh pet faz, se vse začne znova. Zadnja, REM-faza je najgloblja in se začne približno uro in pol po tem, ko človek zaspi. V njej se oči izjemno hitro premikajo v vse smeri, možgani pa so usmerjeni v sanje.

Sprošča se hormon rasti

Rasni hormon ali hormon HGH omogoča regeneracijo kosti, mišic in tkiv. Med spanjem se v telesu poveča količina tega hormona, ki med drugim pripomore tudi k celjenju ran in obnavljanju celic.

Grlo se zoži

Med spanjem se mišice, ki obdajajo grlo in so čez dan napete, sprostijo in grlo se zato zoži. Prav to je eden od vzrokov za smrčanje, čeprav obstajajo tudi drugi.

Zobje škrtajo

Fenomen škrtanja z zobmi se imenuje bruksizem. Doleti lahko vsakogar, le da ni pri vseh enako izrazit. Nekateri se lahko zaradi njega zbudijo ali jih zjutraj zaradi škrtanja z zobmi boli čeljust. Študije niso razkrile, zakaj se pri nekaterih pojavlja in pri drugih ne, lahko pa povzroči poškodbe zob.

Spontano vzburjenje

Tako moški kot ženske lahko med spanjem doživijo spolno vzburjenje. Gre za posledico pospešenega delovanja možganov v REM-fazi. Možgani potrebujejo več kisika, zato se poveča pretok krvi skozi telo, tudi v intimne dele, kar vodi v pospešeno nastajanje spolnih hormonov.

Možgani si izmišljajo zgodbe

Kako nastajajo sanje, je še vedno dokajšna uganka. Dandanes je sicer znano, da možgani sanje sestavljajo iz naših spominov iz vsakodnevnega življenja in tudi iz gradiva, ki je zakopano globoko v podzavesti. Nedavni spomini in misli se torej združijo s čustvi, travmami in z občutki ter s podzavestnimi spomini in vse to velikokrat pripelje do na moč nenavadnih sanj. Zakaj možgani potujejo na določena mesta ali po kakšnem ključu izbirajo barve, spomine, glasove, prizore in akterje, še vedno ni znano.

Nekateri slišijo eksplozije

Sindrom eksplozivne glave je sicer zelo redek fenomen, a lahko se pojavi. Če se bo pri vas, boste imeli občutek, da vas je prebudila močna eksplozija in občutili boste močan strah ter tesnobo, čeprav se v vaši okolici ni zgodilo nič nenavadnega.

Možgani se čistijo

Strokovnjaki z univerze Rochester so dokazali, da se med spanjem možgani čistijo in spirajo odpadne informacije, ki so se v njih nabrale čez dan. Mehanizem, ki se tedaj aktivira, se imenuje glimpatični sistem in možganom omogoča, da se znebijo nepotrebnih informaciji ter akumulirajo tiste, za katere menijo, da so vitalne.