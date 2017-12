Tudi pozimi moramo zaščititi oči

Poslabšan vid, suhe oči in pretirano solzenje so po navadi težave, ki jih ljudje najhitreje zaznamo in navadno zaradi njih obiščemo zdravnika. Vsekakor drži, da ljudje najpogosteje obiščejo oftalmologa zaradi predpisa očal, takoj zatem so na vrsti težave, povezane s suhimi očmi, pravi dr. Petra Schollmayer, dr. med., specialistka oftalmologije. "Čeprav v večini primerov suho oko ni za vid ogrožujoča bolezen, pa po raziskavah o vplivu različnih očesnih bolezni na kakovost življenja zaseda visoko mesto. Znaki suhega očesa so lahko zelo različni: utrujene, rdeče ali pekoče oči, pordeli in rahlo srbeči robovi vek, občutek peska v očeh, celo moten vid. Zelo pogosto je prvi znak suhega očesa pravzaprav solzenje, in sicer kot odgovor solzne žleze na izsušitev očesne površine. Solzenje se najpogosteje pojavi v okolju, ki je stresno za očesno površino, in sicer v suhih prostorih, na vetru pa tudi na mrazu."

Umetne solze

Suhe oči so nadloga, ki pesti veliko ljudi. Zanimivo je, da najpogostejši vzrok ni premajhno izločanje solz, kot nakazuje besedna zveza, temveč nepravilno delovanje drobnih žlez v vekah. "Te žleze, imenovane meibomove žleze, izločajo maščobe, ki stabilizirajo solze in preprečujejo izhlapevanje," pravi sogovornica in doda, da je njihovo nepravilno delovanje posledica staranja, hormonskih sprememb, dolgotrajnega dela z računalnikom, nošenja kontaktnih leč in drugih vzrokov. "Manj pogost vzrok za suho oko je resnično okvarjeno delovanje solzne žleze in zato manjše izločanje solz. To je pogostejše v starosti, pri ženskah, po laserskem posegu za odpravo dioptrije LASIK in še posebno pri ljudeh z vnetnimi boleznimi, kot sta sjögrenov sindrom in revmatoidni artritis."



Čeprav si lahko pri blažjih težavah pomagamo tudi sami, in sicer tako, da uporabimo umetne solze in negujemo veke, je treba biti pri nekaterih težavah z očmi še posebno previden, saj je potrebno takojšnje ukrepanje. Kdaj je torej treba nujno k oftalmologu? "Razlog za takojšen, torej urgenten obisk zdravnika oftalmologa je predvsem vsakršno nenadno poslabšanje vida, tudi če ob tem ni bolečin ali vnetja. Obiskati ga moramo tudi, če imamo gostejši ali celo gnojni izcedek, če oko boli, je močno rdeče, imamo občutek rezanja ali peska v očeh," pojasnjuje sogovornica.

Zaradi mraza solze

Za svoje oči moramo skrbeti vse leto, tudi pozimi. Čeprav jim mraz ne škodi pretirano in jih ne more resno poškodovati, je prav, da jih pozimi pri športnih aktivnostih na prostem zaščitimo, svetuje Schollmayerjeva. "Mraz naših oči ne more resneje poškodovati, seveda pa je obrambni refleks pri hladnem in vetrovnem vremenu pretirano solzenje, zato je na snegu ali vetru smiselno nositi sončna očala. To je zlasti pomembno pri smučanju ali drugih aktivnostih na snegu zaradi UV-zaščite oči, saj sneg in led močneje odbijata svetlobo kot na primer morje. Zaščitna očala so priporočljiva pri vseh dejavnostih, pri katerih lahko v oči prileti sneg ali led, tudi pri kepanju," pravi.



Zaradi vetra in mraza zunaj in zelo suhega zraka, ki je posledica ogrevanja v notranjih prostorih, je pozimi tudi težava suhih oči pogostejša. "Nizka vlažnost prostorov prizadene oči predvsem takrat, ko dlje opravljamo bližinsko delo, denimo na računalniku. Pri bližinskem delu manj pogosto mežikamo, s tem je oko bolj izpostavljeno izhlapevanju solz v že tako bolj suhih prostorih. Torej so naše oči ogrožene predvsem na delovnem mestu."

Preprečimo težave

Ker so oči eden naših najpomembnejših organov, je priporočljivo, da smo pozorni na vsako spremembo in ukrepamo, še preden bi imeli resnejše teže; negujmo jih in tudi sicer skrbimo, da bo nevšečnosti čim manj. "Vsekakor je pomembna redna nega robov vek z nežnim masiranjem po zaprtih očeh, lahko tudi pod toplo tekočo vodo. S tem se odlepijo in odplavijo dražeči maščobni izločki na robovih vek, odprejo se zamaški na izvodilih žlez, iz katerih se lažje izloča olje, ki stabilizira solzni film," svetuje sogovornica. V lekarnah lahko za čiščenje vek dobimo posebne sterilne robčke, s katerimi lažje očistimo bolj trdovratne oblike vnetja vek. Pomagamo si lahko tudi z umetnimi solzami. "Priporočljive so predvsem take, ki ne vsebujejo konzervansov, vsebujejo pa snovi, ki ščitijo in zadržujejo vlago, na primer hialuronsko kislino, ter druge bioprotektivne učinkovine."



Za zdrave oči pa strokovnjaki vse bolj poudarjajo tudi prehrano in prehranske dodatke. "Če imate suhe oči, svetujemo, da uživate hrano z visoko vsebnostjo maščobnih kislin omega 3," sklene dr. Petra Schollmayer in priporoča redno vlaženje suhih prostorov.