Tudi med vadbo pazimo na higieno

Obiskovanje skupinskih vadb, fitnesa in podobnih dejavnosti v zaprtih prostorih je seveda naložba v zdravje, vendar ne smemo pozabiti, da tudi tam na nas preži nekaj nevarnosti, ki se jih morda niti ne zavedamo, štejemo pa jih lahko v milijonih!



Gre namreč za klice, ki na nas prežijo na utežeh, napravah, v garderobi in podlogah za vadbo na tleh in ki se jim v vlažnem okolju, polnem znoja, odlično godi, povzročajo pa lahko bradavice, izpuščaje, prehlad pa tudi resnejše okužbe.



Pokrijte ranice

Lahko se okužite z odpornimi bakterijami oziroma MRSA. Prenos stafilokoka, ki sicer živi na koži, sluznici in v prebavilih približno tretjine ljudi ter občasno povzroča okužbe, kot so mozolji, turi, šeni in druga vnetja, tudi pljučnico in celo vnetje možganske ovojnice, je zelo preprost, še posebno prek vlažne kože. Dovolj je, da ima posameznik razjedico ali ranico na koži in je imunsko oslabljen ter stakne sev, odporen proti meticilinu. Kaj lahko storimo? Kakršne koli sveže praske ali ranice na koži je treba skrbno pokriti ter se v telovadnici čim bolj izogibati fizičnim stikom.



Tudi podloga za jogo je lahko leglo mikroorganizmov, zato na uro raje prinesite svojo.

Lastna podloga

Tudi podloga za jogo je lahko leglo mikroorganizmov, v nekem testiranju na Otoku so na njih našli glivice. Če nočete razjed, rdečine in bolečine, na uro prinesite svojo podlogo ali vsaj brisačo, da jo boste položili nanjo, po koncu vadbe pa čim prej slecite prepotena oblačila, stopite pod prho in se do suhega obrišite.



Pod prho obuti

A pozor: da bi se zaščitili pred bradavicami na stopalih in te virusne okužbe ne bi prinesli še domov, pod prho v telovadnici ne hodite bosi. S sabo prinesite gumijaste natikače, japonke, in jih uporabljajte tudi za sprehajanje po garderobi, poleg tega pa se izogibajte dotikanju tuš kabine in tudi omaric z golo kožo.



Obrišite opremo

Rinoviruse, ki povzročajo običajni prehlad, so našli na skoraj polovici ročajev naprav, za katere se držimo z rokami, zato pred uporabo obrišite predele, ki se jih boste dotikali. V marsikaterem fitnesu so vam ob napravah za kardio vadbo na voljo dezinfekcijsko sredstvo in robčki, zato jih brez oklevanja uporabite.