Tudi kava je lahko zdrava

O, ne bom več kavice, saj bi to bila danes že moja peta.« Na takšen odgovor znanca, prijatelja ali morda poslovnega partnerja smo zagotovo že kdaj naleteli. Pa je skrb o preveč popitih kavah res upravičena? Ne, če upoštevamo najnovejšo špansko študijo, ki jo je na zadnjem kongresu evropskih kardiologov predstavila Adela Navarro iz pamplonske bolnišnice Navarra. Vanjo so vključili skoraj 20.000 posameznikov iz Španije. Kot je pojasnila Navarrova, prej še ni bilo raziskave o vplivu kave na posameznikovo zdravje, ki bi zajela prebivalce mediteranske države.



Znanstveniki so tako deset let spremljali 19.896 posameznikov, njihova povprečna starost je bila 37,7 leta. Ti so morali voditi podatke o količini popite kave, svojem življenjskem slogu, osnovnih podatkih o telesu (teža, višina, obseg pasu...) ter navesti tudi zdravstveno stanje pred začetkom študije. V vsem tem času je umrlo 337 udeleženih.



Zdravim posameznikom lahko več skodelic kave na dan podaljša življenje.

In seveda sledi tisto, kar vse zanima: kako je kava vplivala na njihovo zdravstveno stanje oziroma življenjsko dobo. Ugotovitve so za vse ljubitelje tega najbolj znanega toplega napitka na svetu zelo razveseljujoče. Tisti posamezniki, ki so na dan spili najmanj štiri skodelice, so imeli za kar 64 odstotkov manj možnosti prezgodnje smrti v primerjavi s tistimi, ki kave nikoli niso pili. Če so je spili manj (dve na dan), je bil ta odstotek nižji (22).

V študiji so ugotavljali tudi, ali spol, starost in mediteranska prehrana (ta velja za eno najbolj zdravih na svetu) vplivajo na povezavo med kavo in smrtnostjo. Našli so precej veliko povezavo med kavo in starostjo. Tisti, ki so bili stari najmanj 45 let in so na dan spili dve dodatni skodelici kave, so imeli za kar za 30 odstotkov manjšo možnost prezgodnje smrti. Med mlajšimi udeleženci raziskave ta povezava ni bila tako izrazita.

Navarrova poudarja, da so ugotovili, da večja količina kave na dan, predvsem pri posameznikih, starejših od 45 let, podaljšuje njihovo življenje. »Rezultati kažejo, da so štiri skodelice kave na dan lahko del zdravega prehranjevanja, seveda pri zdravih posameznikih,« še dodaja zdravnica.

Kava je sicer bogat vir antioksidantov, ki lahko na telo in možgane delujejo zaščitno oziroma imajo protivnetni učinek.