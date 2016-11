Triki, s katerimi bo ponedeljek znosnejši

Običajno je pač tako, da je prvi dan po koncu tedna vse prej kot prijeten. Misel nanj lahko pokvari že nedeljski večer. A vendarle je mogoče teden začeti z malce več optimizma. Poglejte, kako se z njim oborožiti ob koncu tedna.

Načrtujte prvi dan v tednu

Seznam opravil vam bo pri tem v pomoč. Napišite nanj vse, kar vas v ponedeljek čaka. Tako na zadolžitve ne boste pozabili, saj boste imeli nad njimi pregled, in imeli boste občutek, da je življenje v vaših rokah. Tako boste lažje kos vsemu, kar vas bo čakalo. Seznam napišite že v petek popoldne in na njem naj bo čisto vse: od dela do zabave.

Vendar ne delajte

Eno je načrtovanje, drugo pa je izvajanje načrta. S tem počakajte na začetek naslednjega tedna. Sobota in nedelja naj bosta namenjena samo počitku in sproščanju, brez elektronske pošte in podobnega, kar bi vas izčrpalo že pred ponedeljkom.

Počnite nekaj prijetnega

Nekaj, kar vas izpopolnjuje, kar imate radi, v čemer uživate. Sprehodi, branje knjige, druženje z družino, s prijatelji, pridružite se prostovoljcem. Nikar konca tedna ne prelenarite. Sproščajte se, a vendar bodite aktivni.

Naspite se

To ne pomeni, da vikend preležite v postelji. Malce več spanja bo dobrodošlega (največ uro), nikar pa ne poležavajte predolgo, da ne bi zmedli ritma spanja. Če se bo to zgodilo, boste v nedeljo zvečer težko zaspali in ponedeljek bo še bolj moreč.

Nedelja brez alkohola

Sobota naj bi bila namenjena zabavi, a tudi tedaj ni treba pretiravati, v nedeljo pa pozabite na alkohol. Ponedeljki so dovolj grozni že brez zoprnega mačka. Kozarček ali dva pri kosilu naj bo, preostali del dneva pa ostanite pri brezalkoholnih pijačah.