Trik s čebulo, ki pospešuje rast las

Če vas skrbi gostota vaših las in ste opazili, da jih imate vse manj, si pomagajte s pripravkom iz čebule, s katerim lahko preprečite izpadanje in hkrati pospešite rast naglavnega okrasja. Čebula namreč vsebuje veliko žvepla, ki omogoča nastajanje keratina, ene od glavnih sestavin las. Prav tako izboljšuje pretok krvi ter zagotavlja lasnim mešičkom in koreninam dovolj kisika in hrane, da ostanejo močni in zdravi. Ob tem vsebuje čebula protibakterijske snovi in zdravi okužbe kože, ki so neredko krive za izgubo las.

Kaj pravi znanost

V študiji, ki so jo leta 2002 objavili v publikaciji The Journal of Dermatology, so ugotavljali, kako sok čebule deluje na alopecijo (alopecia areata), avtoimunsko bolezen, katere posledica je izguba las. Sodelujoče so razdelili v dve skupini. Tistim, ki so med potekom študije lasišče negovali s sokom čebule, so lasje manj izpadali, rasli pa mnogo hitreje kot onim, ki soka niso uporabljali.

Pospešena rast last in manjše izpadanje sta bili opazni pri 87 odstotkih posameznikov, ki so se zdravili s čebulnim sokom. Iz še neznanega razloga so bili rezultati spodbudnejši pri moških kot pri ženskah.

Kako pripraviti in uporabljati sok

Olupite in nasekljajte čebulo, iz nje iztisnite sok in ga nanesite na vlažno lasišče ter ga z njim zmasirajte. Počakajte 15 minut (lahko tudi dlje, če vas vonj ne moti) in si lase umijte z blagim šamponom. Če imate težave z izpadanjem las, lahko postopek uporabljate vsak dan, če jih želite zgolj okrepiti, pa občasno.

Pozor: preden sok uporabite prvič, najprej na manjšem delu kože preverite, ali ste morda nanj alergični.