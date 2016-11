Trije najmočnejši naravni antibiotiki

Darovi narave so od nekdaj služili ohranjanju zdravja in odpravljanju zdravstvenih težav. In čeprav so v poplavi farmacevtskih izdelkov nekoliko potisnjeni na rob, se velja večkrat zateči k njim. Če želite na naraven način premagati bolezni ali zgolj okrepiti odpornost, si pomagajte s tremi najmočnejšimi naravnimi antibiotiki.

Olje origana

Pridobiva se iz lističev rastline origano. Mnoge raziskave dokazujejo, da ta dišavnica, primerna za številne jedi, pomaga v zaščiti pred bakterijskim okužbam, za kar je zaslužna sestavina karvakrol. Že zgolj majhna količina olja origana ima neverjetno protibakterijsko moč in premaguje kar 25 vrst škodljivih bakterij.

Če bi se radi pred njimi zaščitili, eno do štiri kapljice olja trikrat na dan dodajte kozarcu soka.

Česen

Radi imamo svežega ali v prahu, odličen je v omakah in na solati. Česen je zvezda med zelenjavo, odlikujeta ga aroma in vonj, prav tako pa se ponaša z močnimi zdravilnimi sestavinami. Je močan naravni antibiotik, ki uničuje samo škodljive bakterije, ne pa tistih, ki skrbijo za pravilno delovanje organizma.

Zaradi glavne sestavine, hlapljivega olja alina, ki se med rezanjem strokov spremeni v alicin, ima močne protibakterijske učinke, uspešno pa uničuje tudi glivice in viruse, zato je odličen v zaščiti pred gripo in prehladom.

Uporaba: dva do štiri stroke na dan dodajte jedem ali solati, če vas ne moti močan okus, lahko pojeste tudi surovega s kosom kruha.

Pekoča paprika

Pekoča paprika v azijski zgodovini igra pomembno vlogo. Kot začimba in kot zdravilo, svojo korist pa je že večkrat dokazala tudi v drugih delih sveta. Oplemeniti okus številnih jedi, najpogosteje se uporablja sušeno v obliki prahu.

Njeno delovanje je zelo široko, velja za analgetik, torej deluje proti bolečinam, pospešuje pretok krvi ter je močno protivnetno in protibakterijsko sredstvo.

Uporaba: zaradi preventive je pol žličke vsak dan dodajte jedem ali to količino razdelite na dve skodelici čaja ali dva kozarca soka in ju popijte.