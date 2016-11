Trije koraki do dobrega spanca in kakovostnega počitka

Po dolgem, napornem dnevu si želite le še tople, mehke postelje in spanca. A ko se končno zakopljete med rjuhe, tega ni in ni. Del krivde za to gre pripisati svetlobi, ki ste ji izpostavljeni zvečer in seva iz pametnih telefonov, tablic ter računalnikov. Zaradi nje so možgani razburjeni in se le težko umirijo. Strokovnjaki za spanje, med njimi tudi Raj Dasgupta z ameriške akademije medicine spanja, zato priporočajo, da se ji zvečer strogo izogibate, in poudarjajo pomen tako imenovane higiene spanja. Ta se nanaša na določene navade, ki telo in možgane zvečer pripravijo na počitek. Tu so tri osnovne.

Postelja naj bo samo za spanje

»Čeprav vas še tako mika, da bi s seboj v posteljo vzeli prenosni računalnik in telefon, raje ne,« pravi znanstvenik. Zlasti za tiste, ki zvečer težko zaspijo, naj bi bila postelja in spalnica namenjeni samo počitku, nikakor pa ne uporabi raznih elektronskih igračk. Te nimajo na nočni omarici česa iskati. »Ko ljudje ne morejo zaspati, jih znova vzamejo v roke, se z njimi zabavajo, s tem pa se spanec še bolj oddalji. In ne samo to, tudi ko ta končno pride, je zaradi vpliva modre svetlobe, ki jih ti zasloni oddajajo, plitek, zjutraj pa se zbujajo utrujeni,« spanju neprijazne vzorce obnašanja opisuje Dasgupta.

Odstranite vse motnje

Od televizije do družabnih omrežij. Ne samo neposredno pred spanjem, bolj kot se bliža počitek, bolj bi se jim morali izogibati. Strokovnjaki svetujejo, da bi jih morali ugasniti vsaj uro pred počitkom. Preden ležete v posteljo, počnite nekaj sproščujočega. Denimo berite knjigo. Počasi se umirite ter sprostite in pretirano ne obremenjujte možganov.

Če ne morete zaspati, počnite kaj drugega

Se obračate po postelji in nervozni čakate na to, da bi zaspali? Rešitev se vam morda ne bo zdela najboljša, a bolje je vstati. »Če ne morete zaspati, je v skladu s spalno higieno priporočljivo vstati in početi nekaj drugega, denimo prebrati še nekaj strani knjige,« svetuje Dasgupta. Ko se trudite zaspati in možgane pripraviti do tega, da bi se umirili, v bistvu ti še izdatneje delujejo. Poskušajte zaposliti misli s sanjarjenjem, osredotočite se na dihanje ali katero drugo sproščujočo aktivnost. Če to ne bo pomagalo, pa raje vstanite in počnite nekaj, kar vas bo pomirilo in utrudilo, tako boste nato lažje zaspali.