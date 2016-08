Trije estetski učinki nitkanja zob

Zobna nitka pripomore k zdravju in lepoti zob. Foto: Shutterstock

Čeprav nekateri še vedno menijo, da je nitkanje zob nepotrebno opravilo, ki ima na zdravje ustne votline zanemarljive učinke, so na drugem bregu tisti, ki opozarjajo, da ima izjemno pozitivne vplive na zobe in dlesni. S temi se strinja tudi Laura Sharbash, zobozdravnica in članica ameriškega zobozdravniškega združenja. Ta niza troje predvsem estetskih učinkov nitkanja zob.

»Zobozdravnik lahko ob pogledu na pacientove zobe takoj zaključi, ali nekdo zobe nitka ali jih ne. Med našimi strankami kroži šala, da natančno vemo, kdaj pacient laže, kar nedvomno drži,« meni Sharbasheva in dodaja, da so zobje in dlesni tistih, ki uporabljajo zobno nitko, že na prvi pogled bolj zdravi ter zato seveda tudi lepši.

Manj vnetij

Kot pojasnjuje zobozdravnica, so dlesni tistih, ki uporabljajo nitko, bolj zdrave zlasti zaradi manj pogostih vnetij. Nitkanje jih občutno zmanjša. Vnete in zatečene dlesni, ki že zakrivajo površino zob in zato kazijo smehljaj, bodo znatno manj verjetne, če boste zobe vsak dan očistili tudi z nitko.

Manj oblog

Potem je tu biofilm oziroma zobni plak, lepljiva snov, ki se v obliki rumene obloge nalaga na zobe. V njem se zadržujejo bakterije, ki načenjajo zdravje ter tudi lepoto sklenine. »Ščetkanje zobne obloge res lahko odstrani s površine zob, a nobena zobna krtačka ne bo dosegla medzobnih prostorov, kjer prav tako nastajajo, z njimi pa tudi zobem nevarne bakterije.«

Boljši zadah

»In na koncu: nitkanje zob je eden najučinkovitejših načinov za premagovanje slabega ustnega zadaha. Če ste kdaj nitkali zadnje zobe in nato nitko povohali, ste si morali priznati, da ta vse prej kot diši,« meni Sharbasheva. Premagovanje slabega zadaha je torej še en argument, da velja vsaj enkrat na dan pri negi zob uporabiti zobno nitko. Bakterije se kopičijo med zobmi, in če jih hočete odstraniti, je nitkanje edini način. Zjutraj ali zvečer, odločitev je vaša, le nikar tega koraka ne izpustite.