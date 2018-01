Tri zvijače, ki bodo v trenutku spodbudile prebavo

Med prazniki je bilo na mizah, krožnikih in v želodcih veliko sladke, slane in mastne hrane, ki je zahtevala svoj davek tudi pri prebavi. V dneh, ki sledijo, je zato dobrodošla vsaka pomoč, ki jo bo spodbudila in vrnila v stare tirnice. Naslednji trije triki so kot nalašč za to.

Mlačna voda in limona

V kozarec mlačne vode dodajte sok ene limone in tako pripravljeno pijačo pijte zjutraj. Kombinacija je primerna tudi kot preventiva, saj je z njo mogoče preprečiti prebavne motnje in zaprtje.

Olivno olje in limona

Žlici olivnega olja dodajte sok limone, zmešajte in popijte. Gre za star recept za spodbujanje prebave. Pripravek bo najučinkovitejši, če ga boste zaužili zjutraj ali nekaj ur po obroku.

Jedilna soda in mlačna voda

Kozarcu mlačne vode dodajte pol žličke jedilne sode. Ta je že od nekdaj poznana kot zaveznica dobre prebave, ni pa ta recept primeren za tiste, ki imajo čir na želodcu.

Poleg tega za dobro prebavo uživajte dovolj vode, v prehrano vključite probiotike, sadje in zelenjavo ter cela žita, ki so bogata z vlakninami. Ter ne pozabite na gibanje. V naravi ali zaprtem prostoru.