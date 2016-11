Tri stvari, ki jih morate vedeti o hemoroidih

Hemoroidi so žilni vozlički okoli anusa in na spodnjem predelu danke, ki se pod pritiskom razširijo. Najpogostejši vzrok zanje je naprezanje pri praznjenju črevesja, velikokrat se pojavijo zaradi nosečnosti, staranja, genetike, kroničnega zaprtja, diareje, dolgotrajnega sedenja in analnih okužb, vzrok zanje je tudi stres. To so tri stvari, ki jih o njih morate poznati.

Simptomi

Hemoroidi so lahko notranji ali zunanji. Notranji so na samem začetku analnega kanala, zunanji na analni odprtini. Najpogostejši simptomi zunanjih se pokažejo kot bolečina pri opravljanju velike potrebe, kot občutek nepopolno izpraznjenega črevesja in srbenje na področju anusa. Na notranje največkrat opozarjajo temnejše blato, sluzast izcedek, kri v blatu.

Treba jih je zdraviti

Hemoroide je treba zdraviti. Ker le redki o njih potožijo zdravniku, nihče natančno ne ve, koliko ljudem povzročajo težave. Po nekaterih ocenah pestijo vsako drugo osebo po 50. letu starosti. To neprijetno nadlogo je sicer mogoče ublažiti s toplimi kopelmi, toplimi obkladki, posebnimi mazili ter s hrano, ki zagotavlja redno prebavo. Če to ne pomaga, je potreben kirurški poseg.

Mogoče jih je preprečiti

Simptomi ob pravilnem zdravljenju po nekaj dneh izginejo, osebe, ki so zanje dovzetne, pa bi morale biti pozorne na hrano. Zanje je priporočljiva tista, ki je bogata z vlakninami in torej vsebuje čim več sadja, zelenjave ter celih žit. Ob tem so za preprečevanje hemoroidov ključni vnos tekočine, redna vadba ter primerna teža, treba se je izogibati zadrževanju blata in predolgemu sedenju. Če ste prisiljeni k sedenju, ga občasno prekinite z nekajminutno hojo ali raztezanjem.