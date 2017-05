Tri stvari, ki jih med menstruacijo ne smete početi

Med menstruacijo se res ne počutite najbolje, a vendar je vse tegobe, ki vas tedaj spremljajo, mogoče omiliti. Tudi tako, da se izognete trem stvarem, ki jih med menstruacijo ne smete početi.

Ne jejte slane hrane

Telo med menstruacijo zadržuje več vode, kar je opaziti po zateklih prstih na rokah in gležnjih, izrazitejši so tudi podočnjaki. Prav slana hrana vse to okrepi, saj je znano, da sol preprečuje izločanje odvečne tekočine iz organizma, po slanih kikirikijih in palčkah, ki sicer morda prijajo, pa je zabuhlost še izrazitejša.

Ne pozabite na zaščito

S seksom v tistih dneh ni prav nič narobe, če se seveda strinjata oba. A bodite previdni, kajti menstruacija ne nudi zaščite pred nezaželeno nosečnostjo, hkrati pa med njo obstaja večja možnost za okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi.

Ne mirujte

Študije kažejo, da pospešeno sproščanje endorfinov v telesu, kar je posledica vadbe, blagodejno vpliva na menstrualne krče, prav tako vadba izboljšuje razpoloženje, kar je nedvomno dobrodošlo. Ni se treba naprezati, a čeprav bi dan najraje preležali na kavču, kakšen sprehod, morda rahel tek, ne bosta odveč.