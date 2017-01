Tri škodljive sestavine mila

Redno in dosledno umivanje rok je ključno za higieno in zdravje. Zlasti v času prehladov in gripe se je tako mogoče zavarovati pred okužbami. Uporaba mila je pri tem skoraj obvezna, a vendar so v nekaterih snovi, ki našemu organizmu škodujejo. Poglejte, katere so tiste tri, ki se jim je dobro izogniti.

Parabeni

Parabeni so vrsta konzervansa, ki preprečujejo, da bi se v milih razmnoževale bakterije, in podaljšajo rok trajanja kozmetike. Težava je v tem, da gre za ksenoestrogene, ki v telesu posnemajo delovanje estrogena in lahko porušijo hormonsko ravnovesje, s čimer med drugim povzročajo težave z rodili. Čeprav natančne posledice prepogoste uporabe preparatov s parabeni še niso povsem znane, strokovnjaki priporočajo, da bi jih uporabljali čim manj.

Alternativa

Parabeni so praviloma dodani milom z veliko vode. Namesto njih raje kupujte običajna trda mila s tradicionalnimi formulami.

Ftalati

Gre za hlapljive snovi, ki jih je mogoče najti v številnih izdelkih: od otroških igračk do talnih oblog. Velikokrat so povezani z alergijami in astmo ter z motnjami v delovanju žlez z notranjim izločanjem. V milu so običajno zastopani kot dietilftalati (DEP). Gre za snovi, ki utrjujejo vonj. V odišavljanih milih so, četudi niso navedene na embalaži, praviloma prisotne.

Alternativa

Izbirajte mila brez izrazitega vonja.

Natrijev dodecilsulfat, natrijev lavrilsulfat

Snovi, zaradi katerih se mila penijo. Znanstvene raziskave so pokazale, da izdelki, v katerih so prisotne, lahko pri nekaterih povzročijo kožne reakcije v obliki alergij, sicer zdravju niso nevarne, so pa škodljive okolju in je zato uporaba odsvetovana.

Alternativa

Če obožujete gosto peno, kupujte mila, ki so izdelana na osnovi kokosovega ali palmovega olja.