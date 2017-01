Tri rastline, ki topijo kilograme

Začimbe so najmočnejši zavezniki pri pripravi jedi in tudi v bitki z odvečnimi kilogrami. Poglejte, s katerimi lahko začinite kulinarične dobrote, da se bodo ti topili še hitreje.

Peteršilj

Naravni diuretik, ki pripomore k odpravljanju odvečne tekočine iz telesa in preprečuje napihnjenost. Kar je še bolje, spodbuja tudi presnovo, zato se ob njegovi pomoči maščobe topijo hitreje. Zaradi sestavine eugenol v krvi ohranja stabilno raven sladkorja in tako preprečuje napade lakote.

Rožmarin

Poln je antioksidantov, ki delujejo protivnetno in pomagajo pri zmanjševanju količine sladkorja v krvi. V njem prisotne kisline in eterična olja pa pomagajo presnovi in so velik zaveznik v boju z odvečnimi kilogrami.

Meta

Že zgolj njen vonj zmanjšuje željo po hrani. Kadar vas popade lakota iz dolgočasja, zato samo povohajte eterično olje te rastline in takoj vas bo minila. Če si boste iz njenih listkov skuhali čaj, pa boste spodbudili prebavo in presnovo ter preprečili zoprno napenjanje.