Tri presenetljive lastnosti, ki odkrivajo genije

Ljudje smo si različni. Razlikujemo se po zunanjosti, obnašanju, lastnostih in sposobnostih. Osredotočili se bomo na slednje, in sicer na umske, ter pogledali, katere so tiste lastnosti, po katerih je mogoče prepoznati genije. Zagotovo vas bodo presenetile.

Geniji veliko psujejo

Ena od britanskih raziskav je spremljala, koliko psovk so posamezniki sposobni izreči v eni minuti, nato pa so izmerili inteligenčni količnik prostovoljcev, ki so v študiji sodelovali. Izkazalo se je, da so osebe, ki so se spomnile in izrekle največ raznolikih psovk, na testih inteligence dosegle najvišje rezultate. V zaključku raziskovalnega dela so avtorji zapisali, da s psovkami bogato besedišče kaže retorično moč in ne tozadevno skromen besedni zaklad, kot se je domnevalo nekoč.

Urejenost je za dolgočasne

Druga, na minesotski univerzi izvedena raziskava je pokazala, da se inteligentni in ustvarjalni ljudje najbolje znajdejo za neurejeno mizo. Prav tako se je izkazalo, da imajo tisti, ki živijo v neurejenem okolju, zanimivejše in boljše ideje. »Nered v okolju najbrž navdihuje ljudi, jih osvobaja tradicionalne miselnosti in jim omogoča, da razmišljajo drugače,« so povedali avtorji raziskave.

Nočne ptice

Pa še to: če ste nočna ptica, se najbrž lahko pohvalite z visoko inteligenco. Analize so namreč pokazale, da so ponočnjaki in tisti, ki spanca ne potrebujejo veliko, praviloma inteligentnejši od posameznikov, ki vedno k počitku ležejo ob isti, dokaj zgodnji uri.