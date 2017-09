Trenutek lahko spremeni življenje

Več kot 800.000 ljudi v svetu vsako leto umre zaradi samomora (ali drugače: en človek vsakih 40 sekund), približno 25-krat toliko si jih življenje poskuša vzeti. Deseti september je svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos poteka pod geslom Vzemi si trenutek, reši življenje. Če opazimo človeka, najsi bo družinski član ali popoln tujec, ki je videti v stiski, se ustavimo in vprašajmo, kako mu gre, ga opogumimo, da pove svojo zgodbo – na svoj način in v času, ki se jim zdi primeren. Nežne, spodbudne besede in poslušanje brez obsojanja lahko spremenijo življenje.

Duševno zdravje je pomembno, duševne težave in bolezni lahko prizadenejo vsakega, z njimi se po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije sreča vsak četrti človek. A so duševne težave in bolezni še vedno stigmatizirane, to pa vpliva na iskanje pomoči in podpore pa tudi na to, da se ljudje ne čutijo kompetentni za pomoč nekomu, ki je v stiski, saj ne vedo, kako pristopiti in kako ukrepati.

