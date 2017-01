Topli čaji za mrzlo zimo

Čaji so najboljši zavezniki našega zdravja. Zdravilne rastline so že stoletja znane po svoji moči, saj varujejo pred boleznimi, pospešijo okrevanje, krepijo, vračajo energijo in izboljšujejo odpornost. A ne čakajte, da bi zboleli, izbrani čaj pijte vsak dan, saj se večina toplih napitkov ponaša z izjemno zaščitno močjo. Tu je nekaj najboljših.

Bezgov čaj proti gripi

Bezeg je že od nekdaj poznan po svojih zdravilnih učinkih, saj varuje pred gripo, prehladi, virozami ter vnetji sinusov. Spodbuja znojenje in pomaga pri odstranjevanju strupenih snovi iz telesa. Najboljši je v zaščiti pred boleznimi dihal. Bronhitis, astma, kašelj, začetni stadij vnetja pljuč, okužbe grla so samo nekatere tegobe, ki jih izdatno olajša. Med pomembne zaveznike v boju proti gripi sodi, ker ne pospešuje le okrevanja, temveč preprečuje tudi širjenje bolezni, ponaša se namreč z močnim protivirusnim in protibakterijskim učinkom.

Ingverjev čaj za dobro odpornost

Ingverjev čaj zaradi velike vsebnosti antioksidantov pomaga krepiti imunski sistem. Dobrodošel je pri vseh vrstah prehladov, najboljši pa je kot preventiva in zato v zmernih količinah primeren za uživanje vse od zgodnje jeseni do pozne pomladi. Ob tem, da uspešno premaguje virusne okužbe, je v pomoč tudi pri težavah z alergijami, vitamini, minerali, aminokisline v ingverju pa izboljšujejo pretok krvi in varujejo pred srčno-žilnimi boleznim. Ingver namreč preprečuje kopičenje maščob na stenah arteriji in tako manjša tveganje za srčno kap, ob vsem tem pa poživlja in odpravlja stres ter blaži tudi menstrualne krče.

Črni in zeleni čaj namesto kave

Zaradi kofeina črni in zeleni čaj prebujata, blažita utrujenost in izboljšujeta koncentracijo. Lahko sta odlična zamenjava za kavo. Zaradi bogastva antioksidantov preprečujeta številne oblike raka, najučinkoviteje raka dojk, želodca in debelega črevesa. Prav tako pomagata pri zaščiti pred srčnimi boleznimi, odlična sta za uravnavanje holesterola v krvi, manjšata tveganje za aterosklerozo in na sploh pozitivno vplivata na zdravje krvnih žil. Učinkovita sta tudi v boju z virusi, ki povzročajo številne težave, zlasti gripo in prehlad. Zima bo zato z njima nedvomno znosnejša.

Rooibos čaj

Za izdatnejše spanje športnikov in tistih, ki vadijo v poznih večernih urah je primeren roobios čaj, saj pomirja, ob tem pa vsebuje veliko magnezija in železa. V njem je veliko drugih mineralov in vitaminov, ki spodbujajo delovanje imunskega sistema ter s tem varujejo pred sezonskimi obolenji.

Limona vrača energijo

Limona je obvezna sestavina čajev. Njen sok vrača energijo in krepi odpornost. Čaj z limono in medom pomirja vnetje grla. Priporočljiv je vedno, zlasti pa ob samem začetku bolezni. Limona znatno krepi odpornost, blagodejno vpliva na jetra, prebavo in krvno sliko, saj v telesu manjša količino slabega holesterola. Ob tem spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa, ustvarja občutek sitosti in krepi vse telo.